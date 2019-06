Video Schlammlawine und hoher Reuss-Pegel im Kanton Uri – starke Regenfälle und Gewitter in der Schweiz In der Schweiz ist es in der Nacht auf Dienstag zu Unwettern gekommen. So regnete es vielerorts stark und teilweise gab es extreme Gewitter. Im Kanton Uri ging eine Schlammlawine nieder. Der Gotthardpass ist wegen Schneefall gesperrt.

(sda/jwe)

Wegen der anhaltenden Niederschläge führt die Reuss im Kanton Uri viel Wasser. Die Pegel überschritten einen Grenzwert, weshalb laut der zuständigen Kantonspolizei in der Nacht auf Dienstag diverse Interventionsmassnahmen eingeleitet werden mussten.

Leser Pascal Walker machte dieses Video der Reuss am Montagabend in Erstfeld:

Ein Tweet vom Montagabend zeigt ebenfalls die Reuss im Kanton Uri:

Am Sonntagabend ging ausserdem bereits ein Murgang auf die Strasse zwischen Wassen und Meien nieder. Es kam dabei zwar niemand zu Schaden, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend sagte. Die Strasse musste dennoch für den Verkehr geschlossen werden.

Obendrein wurde laut der Kantonspolizei Uri die Strasse Gurtnellen UR - Intschi UR wegen Elementarereignissen gesperrt. Im Bereich Gurtnellen, Steintal, ging eine Schlammlawine nieder und habe einen Personenwagen beschädigt. In der Folge mussten laut den Behörden neun Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden. Verletzt wurde beim Niedergang aber niemand.

Leser Lasse Hänninen schickte dieses Bild von der Schlammlawine in Gurtnellen.

Wie TCS Verkehr in der Nacht zudem auf Twitter mitteilte, wurde die A2 am Gotthard zwischen der Verzweigung Altdorf und Amsteg in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr aufgrund von Hochwasser gesperrt. Laut TCS Verkehr gibt es auch im Tessin viel Geröll auf einigen Strassen.

Der Gotthardpass ist aktuell wegen Schneefall in der Nacht geschlossen. Zudem ist die Bahnstrecke zwischen Erstfeld und Göschenen wegen einem Erdrutsch momentan nicht befahrbar. Die Fernverkehrszüge RE fallen zwischen Erstfeld und Göschenen aus. Reisende müssen auf die Strecke via Arth-Goldau ausweichen oder die Ersatz-Busse benutzen.

Regenfälle und Gewitter lassen nach

Besonders betroffen waren laut den Unwetterkarten auch einige Regionen in der Romandie, das Tessin und der Kanton Graubünden. So erhöhte Meteosuisse in der Nacht auf Dienstag etwa für Gamsen VS die Unwetterwarnstufe auf Orange. Für die Region Chur wurde sogar ein Unwetter der Stufe Rot registriert. Die meteocentrale schrieb, es bestünde die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen. Die Blitzaktivität sei zudem hoch. Das Zentrum des Gewitters habe im Bereich Innerferrea GR gelegen.

Es blitzte auch im Kanton Uri, hier in ein Bild aus Altdorf. (Bild: Kevin Epp, Altdorf, 10. Juni 2019)

Die Schweizerischen Rheinhäfen melden am Dienstagmorgen, dass die Hochwassermarke I am Pegel Basel-Rheinhalle überschritten wurde. Der Aktuelle Pegelstand betrage 719 cm.

Gegen 5.00 Uhr habe sich die Lage normalisiert und die A2 wurde für sämtlichen Verkehr wieder geöffnet, hiess es weiter im Communiqué der Kantonspolizei Uri am Dienstagmorgen.