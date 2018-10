«Schattenbundesrat» Stefan Brupbacher: Schneider-Ammanns rechte Hand wird Swissmem-Chef

Johann Schneider-Ammann: Immer Unternehmer, nie Politiker

Johann Schneider-Ammann will nach dem Rücktritt vielleicht wieder unternehmerisch tätig sein. Es wäre eine Rückkehr in jene Gefilde, in denen er sich wohl fühlt. Mit dem Berner Politbetrieb ist der Berner in allen Jahren nie richtig warm geworden.