Schäfli ungeschoren: UBS auf der Anklage-Bank

Glosse

Schäfli ungeschoren: Die Banausen vom Zürcher Filmfestival haben die falschen Filme ausgezeichnet

Am ZFF Frauenfeld werden in dieser Jahreszeit Rüben zu Zucker gemacht. Zur selben Zeit wird am ZFF Zürich Filmstars Zucker in den Allerwertesten geblasen. Ein süsser Zusammenhang?