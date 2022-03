SALZKORN Militäroperation und Frieden In Zeiten wie diesen bleibt uns nur noch der Galgenhumor.

Die Bilder aus der Ukraine sind schrecklich, die Ohnmacht unerträglich. Was bleibt, ist spenden, demonstrieren und eine Portion Galgenhumor.

Putin hat der russischen Presse verboten, von «Krieg» zu reden. Der Angriff sei eine «Militäroperation» zur Befreiung der Ukraine von Nazis und Drogenabhängigen. In Russland kursieren im Internet nun offenbar massenhaft gefälschte Buchcover von Leo Tolstois Klassiker «Krieg und Frieden». Neu heisst der Roman: «Militäroperation und Frieden». Grossartig.

Amüsant sind auch die Persiflagen, die im Westen kursieren. In Anlehnung an Putins Diktum werden die Sanktionen als «Finanzoperationen zur Stärkung der russischen Wirtschaft» bezeichnet. Herrlich auch der Karikaturist Patrick Chappatte. Putin sitzt an seinem berühmten langen Tisch. Weit weg von ihm: Der rote Atomknopf. Daneben zwei Generäle, die flüstern: «Zum Glück ist dieser Tisch so lang.»

Wie sagte doch einst der deutsche Dichter Lessing: «Das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss.»