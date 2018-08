Abstimmmung über Agrar-Initiativen: «Sag mir, was du isst ...» Wie das Essen zu unserem Fetisch wurde – und sich der politische Kampf um den Teller verschärft. Essen ist heute weit mehr als sich ernähren, und es ist immer weniger selbstbestimmt. Doris Kleck

Nahrungsmittel sind im Überfluss und jederzeit verfügbar. Wie sie produziert wurden, interessiert oft nur am Rande. (Bild: Getty)

Am 23. September stimmen wir über zwei Initiativen ab – «Fair Food» und Ernährungssouveränität. Sie unterscheiden sich zwar in vielem, doch im Kern haben sie das gleiche Ziel: Unsere Lebensmittel sollen umweltschonender, tierfreundlicher und unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. Bio, saisonal, lokal: Das sind die Attribute der Stunde. In der Stadt Luzern wird am gleichen Sonntag über eine Änderung des Energiereglements abgestimmt. Gestritten wird über einen Satz: «Die Stadt setzt sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Förderung der nachhaltigen Ernährung und die Information über den Einfluss der Ernährung auf das globale Klima und die Umwelt ein.» Für die Gegner beginnt hier die Bevormundung, «Wir entscheiden, was auf unseren Teller kommt!», heisst ihr Slogan. Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung hat einem ähnlichen Passus im vergangenen November bereits zugestimmt.

Einst privat, jetzt öffentlich

«Essen war schon immer politisch», sagt Christine Brombach. Die Professorin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften verweist auf den Ausdruck «Brot und Spiele» des römischen Dichters Juvenal. Essen sei jedoch nicht mehr privat, es habe eine Ver­schiebung in die Öffentlichkeit stattgefunden – vor allem wegen der sozialen Medien. «Essen ist für viele ein Medium der Selbstinszenierung. Doch dafür braucht es Öffentlichkeit. Man demons­triert gegen aussen: Ich bin kein Normalo, sondern ein Flexitarier.» Also ein Teilzeit-­Vegetarier oder bewusster Fleischesser.

Unter dem Hashtag «foodporn» finden sich auf der Plattform Instragram über 170 Millionen Beiträge. «Erst durch Social Media und die tech-affinen Millennials hat Essen den Stellenwert bekommen, den es heute hat», schreiben auch die Forscher des GDI. Dass Leute in Restaurants hemmungslos ihr Essen fotografieren, schockiert niemanden mehr. Sogenannte Influencer tun das professionell, inszenieren ihren «Food» hyperästhetisch und setzen Trends. Andrin Willi, Chefredaktor der Gourmetzeitung «Marmite», sagt, man dürfe die Influencer nicht unterschätzen. Er schüttelt aber auch den Kopf über den Lifestyle-Wahn. «Plötzlich reden alle von Goji-Beerli – dabei könnte man einfach Johannisbeeren im Wald sammeln. Und auch Brennnesseln sind Superfood.»

Doch das muss man wissen. Früher wurden Rezepte innerhalb der Familie weitergegeben. Heute orientiert man sich im Internet: Instagram, Food-Blogs, Rezeptforen. Und im Fernsehen sind Kochsendungen nicht mehr wegzudenken. «Essen», sagt Willi, «ist so mediatisiert wie nie.»

Medien sind ein Beschleuniger. Entscheidend ist jedoch, dass Essen im Überfluss vorhanden ist. Brombach spricht von einer unüberschaubaren Fülle von Lebensmitteln, die jederzeit verfügbar und auch günstig sind. Ein Schweizer Haushalt gibt heute noch acht Prozent seines Einkommens für Lebensmittel aus. 1960 waren es weit über 20 Prozent. Was früher Luxus war, wird heute täglich gegessen: Lachs, Weissbrot, Käse, Kaffee, Schokolade – und Tomaten gibt es selbst im Winter. «Die Vielfalt erlaubt es erst, uns über das Essen zu differenzieren», sagt Brombach. Das Essen werde zudem als eigener Handlungsfreiraum wahrgenommen – als Grundlage für ein ideologisches Lebensführungskonzept.

Nur ist die Bedeutung des Essens längst nicht überall gleich: «Menschen, die bildungsferner sind und wenig Einkommen zur Verfügung haben, ernähren sich schlechter», sagt Brombach.

Essen als politischer Akt

Willi sagt: «Essen ist nicht persönlich, sondern politisch.» Wer täglich auf Instagram poste, dass er eine Avocado esse, mache sich mitschuldig, wenn es Leuten in Südafrika deswegen an Wasser mangle. Er empfindet es als positiv, dass sich die Leute Gedanken über das Essen machen und versuchen, sich bewusst zu ernähren. Nur stellt er eben auch fest, dass der Absatz von Convenience-Food steigt – er nennt ihn «Faulheitsküche.» An den Wochenenden würden die Leute ihr schlechtes Gewissen kompensieren: Sie pflegen ihren Garten, gehen Pilze sammeln oder auf dem Bauernhof einkaufen.

Bescheid wissen, Zusammenhänge erkennen: Für Brombach und Willi hapert es da gewaltig. «Die immense Verfügbarkeit von Essen können wir nicht mehr handhaben», sagt Brombach. Deshalb orientieren sich die Konsumenten an Experten – und diese seien häufig wissenschaftsfern. Köche, Influencer oder selbst Lebensberater: «Sag mir, was du isst, und ich sag dir, wohin du gehen kannst.»

Durch die sozialen Medien hat Essen eine zusätzliche Bedeutung bekommen: Diese und Millionen anderer Bilder werden unter dem Hashtag «foodporn» ins Netz gestellt.



Die Agrar-Initiativen im Vergleich

Am 23. September kommen die «Initiative Fair Food», lanciert von den Grünen, und die «Initiative für Ernährungssouveränität» des Bauernverbandes zur Abstimmung. Die beiden Volksbegehren verfolgen inhaltlich vergleichbare Ziele, unterscheiden sich aber doch deutlich – nicht zuletzt in den Konsequenzen, die ein Ja an der Urne nach sich zögen.





Geltendes Recht

Die Bauern dürfen nur so viel düngen, wie der Boden aufnehmen kann.

Der Bund legt fest, welche Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen

Im Umkreis von Gewässern und Naturschutzgebieten gibt es Nutzungseinschränkungen.

Lebensmittel, die nachhaltig produziert werden, können mit einem Label versehen werden (z.B. Bio).

Für bestimmte ökologische Leistungen gibt es Direktzahlungen.

Fair-Food-Initiative

Die Schweizer Landwirtschaft soll ökologischer werden. Als Richtschnur sehen die Initianten die Umweltziele Landwirtschaft, die heute verfehlt werden. Demnach müssten die Bauern Pestizide zurückhaltender einsetzen, den Tierbestand reduzieren und weniger Schadstoffe austragen. Die genaue Umsetzung obläge dem Parlament.



Initiative für Ernährungssouveränität

Ähnlich wie Fair-Food-Initiative: Die Schweizer Landwirtschaft soll umweltgerechter und regionaler werden.



Geltendes Recht

Keine speziellen Vorschriften auf Bundesebene. Einige ­Kantone kennen Normalarbeitsverträge mit Mindestlöhnen für landwirtschaftliche Angestellte.



Fair-Food-Initiative

Keine spezifischen Forderungen.



Initiative für Ernährungssouveränität

Der Bund soll den Bauernstand fördern, damit künftig wieder mehr Leute in der Landwirtschaft tätig sind als heute. Die Arbeitsbedingungen der Angestellten sind zu verbessern und schweizweit einheitlich zu regeln.



Geltendes Recht

Die Landwirte sollen sich möglichst gut auf die Bedürfnisse der Konsumenten ausrichten.

Mengen- und Preisgarantieren wurden in jüngerer Vergangenheit abgeschafft. Stattdessen erhalten die Bauern Direktzahlungen, die gemeinnützige Leistungen abgelten.

Der Bund stützt die Preise nur bei «ausserordentlichen Entwicklungen».

Fair-Food-Initiative

Kein Thema.



Initiative für Ernährungssouveränität

Die Initianten stören sich an der Orientierung am Markt im Inland und am Agrarfreihandel. Nach ihren Ideen soll der Bund die Produktionsmenge wieder steuern und für «gerechte» Preise sorgen. Wie das im Detail bewerkstelligt würde, entschiede das Parlament.



Geltendes Recht

Auf 182 Seiten wird in der Tierschutz­verordnung festgehalten, wie mit Tieren umzugehen ist. Ein wichtiger Punkt ist die Regelung minimaler Platzverhält­nisse. Die Vorschriften sind breitflächig und gehen tief ins Detail. Beispiel: ­«In neu eingerichteten Ställen müssen bei Hitze für Schweine ab 25 kg in Gruppenhaltung Abkühlungs­möglichkeiten zur Verfügung stehen.»



Fair-Food-Initiative

Der Bund erhält den Auftrag, das Angebot an Lebensmitteln zu stärken, die mit tierfreundlichen Methoden produziert werden. Sowohl die Anfor­derungen sollen erhöht werden als auch der Anteil tiergerechter Lebensmittel.



Initiative für Ernährungssouveränität

Keine direkte Erwähnung des Tierwohls.



Geltendes Recht

In der Schweiz gilt bis 2021 das Gentech-Moratorium. Demnach ist es den Bauern verboten, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen.



Fair-Food-Initiative

Kein Thema.



Initiative für Ernährungssouveränität

Der Einsatz gentechnischer Organismen soll unbefristet verboten werden. Dies gälte auch für neue Technologien wie CRISPR, die einzelne DNA-Bausteine gezielt verändert.



Geltendes Recht

Der Bund sensibilisiert die Öffentlichkeit und unterstützt freiwillige Bestrebungen zur Schonung der Ressourcen.



Fair-Food-Initiative

Die Initiative fordert «konkrete Massnahmen», um die ­Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Gefordert sehen die Initianten insbesondere die Lebensmittel­industrie.



Initiative für Ernährungssouveränität

Kein Thema.



Geltendes Recht

Gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel können in die Schweiz eingeführt und verkauft werden.

Importverbote und abgestufte Einfuhrzölle zum Schutz des Tierwohls und der Umwelt wären rechtlich möglich. Der Bund wendet sie aber nicht an, um nicht gegen Handelsverträge zu verstossen.

Für drei in der Schweiz verbotene Produktionsmethoden gilt eine Deklarationspflicht: für Eier aus Käfighaltung; für Fleisch von Hauskaninchen und für Fleisch, das mit Leistungsförderern produziert wurde.

Fair-Food-Initiative

Landwirtschaftliche Produkte, die in der Schweiz eingeführt werden, sollen grundsätzlich den inländischen Standards entsprechen. Wie weit diese Angleichung gehen soll und ob minderwertige Produkte aus dem Ausland mittels Importverboten oder abgestuften Zöllen aus der Schweiz ferngehalten werden sollen, ist umstritten. Bei der Lancierung sprachen die Initianten von Schweizer Standards auch für importierte Lebensmittel. Jetzt, im Abstimmungskampf relativieren sie das Ausmass der Angleichung, da sie bestehende Handelsabkommen nicht gefährden wollen.



Initiative für Ernährungssouveränität

Ähnlich wie Fair-Food-Initiative. Der Bund soll mit Zöllen und Einfuhrverboten sicherstellen, dass keine minderwertigen Produkte in die Schweiz gelangen. Die Initianten sind dabei auch bereit, gegen internationale Handelsabkommen zu verstossen. Ihre Initiative richtet sich gegen den Agrarfreihandel.