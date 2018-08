Rund 50'000 Menschen am Kreuzlinger Seenachtfest

Das Seenachtfest Fantastical in Kreuzlingen TG ist laut den Organisatoren auch in diesem Jahr ein Erfolg gewesen. Vom Freitag bis Sonntag hätten rund 50'000 Menschen das grösste Seenachtfest am Bodensee besucht, teilten die Organisatoren am Sonntag mit.