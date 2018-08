Renitente Schweizer Kommentar zu den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Stefan Schmid

Stefan Schmid

Die Verhandlungen um ein Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU drohen zur unendlichen Geschichte zu werden: Nebst der SVP, die partout keine institutionelle Anbindung an die EU will, schiesst sich nun auch die Linke auf ein Abkommen ein. Der Grund sind die von der EU geforderten Konzessionen bei den flankierenden Massnahmen. Der Bundesrat hatte diese zwar zu den roten Linien erklärt, über welche nicht verhandelt werden soll. Doch in Hinterzimmern lotet die Schweizer Regierung trotzdem den innenpolitischen Handlungsspielraum aus, wo man Brüssel allenfalls entgegenkommen könnte.

Jetzt wissen wir: Diesen Spielraum gibt es nicht. Die Gewerkschaften laufen gegen jegliche Aufweichung des Lohnschutzes Sturm. Zusammen mit der SVP und anderen Skeptikern einer EU-Anbindung reicht dies aus, um jedes Rahmenabkommen in einer Volksabstimmung zu Fall zu bringen. Die Situation ist also ausweglos. Denn die Hoffnung, dass Brüssel angesichts der laufenden Brexit-Verhandlungen der viel kleineren Schweiz ein paar schöne Geschenke präsentieren wird, dürfte sich rasch zerschlagen. Eine Einigung ist unter solchen innen- und aussenpolitischen Vorzeichen kaum mehr absehbar.

Eine Katastrophe ist das so lange nicht, wie es der Wirtschaft rundläuft. Die Schweiz hat viel Erfahrung darin, sich international durchzumogeln. Wursteln als aussenpolitische Maxime des Kleinstaats. Die Verhandlungen selber abzubrechen, wäre deshalb töricht. Der Bundesrat muss in Brüssel weiterkämpfen – und irgendwie hoffen, die EU möge die renitenten Schweizer nicht allzu hart an die Kandare nehmen. Und falls doch, trügen SVP und Gewerkschaften dafür die politische Verantwortung.