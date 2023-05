Pro & Contra Unnütz oder unabdingbar? Christian Lohr und Marcel Dobler sind geteilter Meinung bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz Am 18. Juni stimmt die Schweiz zum dritten Mal über die Verlängerung des Covid-Gesetzes ab. Mitte-Nationalrat Christian Lohr befürwortet die Vorlage, FDP-Nationalrat Marcel Dobler lehnt sie ab.

Christian Lohr befürwortet die Verlängerung des Covid-Gesetzes, Marcel Dobler lehnt sie ab. Bild: CHM

PRO: Christian Lohr, Mitte-Nationalrat

Nationalrat Christian Lohr (Mitte/TG). Bild: zvg

Auch die Schweiz wurde von der Corona-Pandemie von 2020 bis 2022 sehr stark getroffen. Der Bundesrat übernahm Verantwortung, als unser Gesundheitssystem gefährdet war. Er handelte mit dem Epidemiengesetz und wandte Notrecht an. Zweimal stimmte das Stimmvolk in der Folge dem Covid-19-Gesetz zu und bestätigte auf demokratische Weise die vom Parlament verabschiedete befristete Grundlage zur Bekämpfung der Pandemie.

Viele von unserer Landesregierung beschlossenen Massnahmen in der schwierigen Phase trugen dazu bei, noch schlimmere Auswirkungen von Corona zu vermeiden. Der Bundesrat verhielt sich im Umgang mit den Einschränkungen zum Schutz der Bevölkerung verhältnismässig, das zeigten Beispiele aus Nachbarländern. Sehr stark wurde auf die Karte Eigenverantwortung gesetzt, wie es Schweizer Tugend entspricht.

Braucht es heute im Frühjahr 2023 noch weitere Vorsichtsmassnahmen, nachdem die Corona-Zahlen deutlich zurückgegangen sind? Ja, ich bin – wie die grosse Mehrheit von Nationalrat und Ständerat – klar der Meinung, dass es Sinn macht, einen Teil des Covid-19-Gesetzes bis Mitte 2024 zu verlängern. Für den Ernstfall vorzusorgen, das ist unsere gesellschaftliche Pflicht. Sollten die Fallzahlen wieder deutlich ansteigen, dann geht es darum, dass die Behörden – und eben nur dann – rasch agieren können.

In einer solchen Extremsituation, von der wir heute nicht mehr ausgehen, dürften beispielsweise besonders gefährdete Menschen von zu Hause arbeiten. Oder es dürften mit den verlängerten Bestimmungen weiterhin Medikamente importiert und verwendet werden, auch wenn sie in der Schweiz noch nicht zugelassen sind. Schliesslich wäre es möglich, wieder ein Covid-Zertifikat auszustellen, wenn dies für Auslandreisen vonnöten wäre. Auf Vorrat wird da also überhaupt nichts geregelt.

In der Zwischenzeit gilt es die Lehren aus der Pandemie zu ziehen und Langzeitbetroffene entschlossen zu unterstützen.

CONTRA: Marcel Dobler, FDP-Nationalrat

Nationalrat Marcel Dobler (FDP/SG). Bild: Keystone

Die Covid-Krise ist vorbei. Noch in diesem Jahr folgt ein erster Entwurf für die Revision des Epidemiengesetzes. Die erwartete Volksabstimmung zu diesem Gesetz wird gemäss Auskunft des Bundes frühestens im Jahr 2026 erwartet.

Der Bundesrat und das Parlament wollen das Covid-Gesetz 2024 auslaufen lassen. So oder so gibt es also einen zweijährigen Zeitraum, wo die ergänzenden Möglichkeiten des temporären Covid-Gesetzes nicht mehr greifen werden. Das Covid-Gesetz jetzt auf Vorrat zu verlängern, im Wissen, dass es sowieso nicht nahtlos ins neue Epidemiengesetz übergehen wird, ist aus meiner Sicht inkonsistent. Entweder man verlängert es bis ins Jahr 2026 oder man beendet es jetzt. Wenn die Absicht also ist, dieses Gesetz zu verstetigen, dann soll man jetzt schon sagen, dass es bis 2026 verlängert wird.

Warum will man aus Angst vor einer Mutation des Virus im Jahr 2023 das Covid-Gesetz verlängern, sieht aber keinerlei Probleme für die Jahre 2024, 2025 und 2026 und lässt dann das Gesetz auslaufen? Für den Reiseverkehr gibt es den internationalen Impfausweis. Der Bundesrat konnte kein einziges Land auf der Welt nennen, welches die Verlängerung des Covid-Zertifikates erfordert. Auch die Vorteile von zwei Medikamentenzulassungen sind rein hypothetisch, da nicht sicher ist, dass diese überhaupt bis im Frühling 2024 erfolgen. Jedes neue Medikament rettet Leben. Der Bundesrat sollte lieber seine inakzeptabel langen Zulassungsfristen für alle lebensrettenden Medikamente verkürzen.

Soll man ein Anliegen ablehnen, nur weil man der Ansicht ist, dass es den falschen Absender hat? Es ist mein Credo, dies gerade nicht zu tun und deshalb stimme ich auch in dieser Frage aus Überzeugung sachpolitisch ab. Aus diesem Grund bitte ich Sie, das nicht mehr nötige Covid-Gesetz nicht auf Vorrat zu verlängern und am 18. Juni 2023 abzulehnen.