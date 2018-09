Principia wagt Börsengang Der Start des Zuger Pharmaunternehmens an der Börse war vielversprechend.

Principia Biopharma, ein bisher privat gehaltenes Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am Freitag erfolgreich seinen geplanten Börsengang. Das Unternehmen gab nach eigenen Angaben 6,25 Millionen neue Aktien am oberen Ende der Preisspanne zu 17 US-Dollar je Aktie aus. Dem Unternehmen flossen dadurch neue Mittel von total 106,25 Millionen Dollar zu.

Am ersten Handelstag vom Freitag stieg der Aktienkurs um 92 Prozent auf 32.65 Dollar. HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmals vor dem Börsengang in einer privaten Finanzierungsrunde im August 2018 mit 12 Millionen Dollar an Principia und investierte zusätzlich 7,2 Millionen beim Börsengang. Damit hält nun HBM Healthcare Investments rund 1,26 Millionen Aktien im Gesamtwert von 41,1 Millionen Dollar. (rab)