Verdächtiger Gegenstand auf Bundesplatz: Polizei gibt Entwarnung

Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Berner Kantonspolizei am Freitagabend den Bundesplatz abgesperrt. Die Sperrung erfolgte während des zweiten sogenannten «Santarun» in Bern. Mittlerweile gab die Polizei via Twitter Entwarnung.