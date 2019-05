Video

Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug beim Flugplatz Birrfeld ++ Maschine komplett ausgebrannt

Auf dem Birrfeld ist am Dienstagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der erfahrene Pilot, der auf dem nahe gelegenen Flugplatz gestartet war, kam beim Absturz ums Leben. Er verlor offenbar kurz nach dem Abheben die Kontrolle und stürzte praktisch senkrecht in den Boden.