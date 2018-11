CVP nominiert zwei Frauen: Peter Hegglin ist ein bisschen enttäuscht Im Kampf um einen Bundesratssitz hat der Zuger Ständerat Peter Hegglin das Nachsehen: Die Bundeshausfraktion der CVP setzt auf ein reines Frauenticket. Für Hegglin hat dies mehrere Gründe. Harry Ziegler

Der Zuger Ständerat Peter Hegglin (kleines Bild) wird am 5. Dezember nicht auf dem Wahlvorschlag der CVP-Bundeshausfraktion stehen. Am Freitag entschied sich die Fraktion für die Walliser Nationalrätin Viola Amherd und die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen. «Es wäre nicht gut, wäre ich nicht ein bisschen enttäuscht», sagt Peter Hegglin. «Ich habe mich der Kandidatur gestellt im Wissen, dass nicht alle nominiert werden.» Er habe zwar gehofft, auf das Ticket zu kommen. Dennoch will der 57-jährige die Erfahrung aus dieser Kandidatur nicht missen. «Ich würde mir wahrscheinlich Vorwürfe machen, hätte ich es nicht versucht.»

Dass die Bundeshausfraktion der CVP auf ein reines Frauen­ticket setzt, dürfte verschiedene Gründe haben, so Hegglin. «Man wollte sichergehen, dass eine Frau gewählt wird. Vielleicht gab es im Hinblick auf künftige Diskussionen über den NFA einen Schulterschluss zwischen diesen Haltungen und Mitte-Links. Es kann auch meine bäuerliche Herkunft oder meine Mitte-Rechts-Position ausschlaggebend gewesen sein und so weiter.» Ebenso wie die Diskussionen im Vorfeld über seine Fremdsprachenkenntnisse. «Von mehreren Seiten wurde mir aber attestiert, dass ich bei der Vorstellung gut Französisch gesprochen habe.» Hegglin nimmt an, dass er nun weniger im medialen Fokus stehen wird. Er bleibe Ständerat und werde sich seinen bisherigen Tätigkeiten widmen. Wen er am 5. Dezember in den Bundesrat wählen werde, das habe er noch nicht entschieden.