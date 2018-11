«One last question» – Gerhard Pfister besteht den Englisch-Test der Rundschau Rundschau-Moderator Sandro Brotz überraschte seinen Gast Gerhard Pfister mit einer letzten Frage auf Englisch. Dieser bestand den Test, will aber nicht für den Bundesrat kandidieren. Martin Oswald

Der Zuger CVP-Bundesratskandidat Peter Hegglin hat ein Fremdsprachen-Handicap. Aufgedeckt wurde das Manko von einer Übersetzerin aus der CVP Baselland.

«Können Sie das bitte auf Englisch sagen?», fragte sie. «On English c’est difficult», meinte Hegglin. «I denk it is possible to make the investition…» Dann erlöste ihn Podiums-Kollegin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL). Der Vorfall warf Wellen. Wie sattelfest muss ein Bundesratskandidat Fremdsprachen beherrschen?

CVP-Präsident Gerhard Pfister wird in politischen Kreisen immer wieder gern als möglicher Bundesratskandidat gehandelt. Selber hat er aber klar betont, nicht zur Verfügung zu stehen. Rundschau-Moderator Sandro Brotz liess es sich dennoch nicht nehmen, Pfister auf seine Kenntnisse zu testen.