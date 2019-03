Die Verteufelung des Diesels – Sommaruga kritisiert schwere Autos

Einst standen die Dieselfahrzeuge in der vordersten Reihe am Genfer Auto-Salon. Jetzt ist das Image dieser Autos am Boden, die Verkäufe gehen zurück. Obwohl die modernsten Dieselmotoren sauber sind, wie ein Empa-Forscher erklärt. Bundesrätin Sommaruga übt derweil Kritik an den Offroadern.