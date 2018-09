Live Nun also doch: Bundesrat Johann Schneider-Ammann verkündet heute seinen Rücktritt Der 66-jährige Berner FDP-Magistrat wird heute Morgen seine Demission ankündigen. Die Medienkonferenz wird im Verlauf des Tages erwartet. Tobias Bär, Fabian Fellmann

Bundesrat Johann Schneider-Ammann wird heute Morgen im Bundeshaus erwartet, um seinen Rücktritt anzusagen. Am Montag noch hatten Gerüchte die Runde gemacht, Schneider-Ammann werde die Ankündigung erst am Freitag machen. Die Ersatzwahl dürfte nun in der nächsten Session, 5. Dezember 2018, stattfinden.

09:07 Uhr

In ein paar Minuten soll Schneider-Ammanns Rücktrittsschreiben im Parlament verlesen werden. Dann ist der Kandidatenreigen für die Nachfolge eröffnet. Im Fokus wird dabei die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter stehen. Auch FDP-Präsidentin Petra Gössi gilt als mögliche Nachfolgerin, obwohl sie im August verlauten liess, sie wolle nicht kandidieren.

08:50 Uhr

Das Rücktrittsschreiben von Schneider-Ammann wird ca um 9.15h im Parlament verlesen — Markus Häfliger (hä.) (@M_Haefliger) September 25, 2018

08:47 Uhr

Eigentlich wäre heute um 14.15 Uhr eine Medienkonferenz zur Selbstbestimmungs-Initiative der SVP angesetzt, bei der neben Justizministerin Simonetta Sommaruga auch Schneider-Ammann auftreten sollte.

08:27 Uhr

Schneider-Ammanns heutiger Rücktritt ist ein Coup. Viele Parlamentarier hatten auf einen Doppelrücktritt mit Doris Leuthard gedrängt. Geht Schneider-Ammann heute, wird seine Nachfolge vor jener seiner CVP-Kollegin geregelt. Das eröffnet der FDP mehr Freiheiten bei der Auswahl ihrer Kandidaten.

08:25 Uhr

Bundespräsident Alain Berset, Aussenminister Ignazio Cassis und Verkehrsministerin Doris Leuthard befinden sich derzeit in den USA, die beiden Herren an der Vollversammlung der UNO, Leuthard an einem UNO-Panel zur digitalen Entwicklung. Schneider-Ammann dürfte sie usanzgemäss ins Bild setzen, bevor er an die Öffentlichkeit geht.

08:18 Uhr

Es heisst, die Stellungnahme von Johann Schneider-Ammann verzögere sich noch ein bisschen. Holen Sie sich noch einen Kaffee und ein Gipfeli - der Polittag dürfte lange und spannend werden.

08:13 Uhr

In wenigen Minuten beginnt die Sitzung des Ständerats - als erstes steht ein Vorstoss zur Forschungsanstalt Agroscope zur Debatte, ein Geschäft, zu dem Johann Schneider-Ammann erwartet wird.

08:08 Uhr

Bundesrat Johann Schneider-Ammann während der Herbstsession der Eidgenössischen Räte in Bern. (Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 24. September 2018))

Schneider-Ammanns Parteikollege Christian Lüscher spricht über die Probleme der Bauern mit dem Milchpreis. Gestern frotzelte er noch im Rat: "Démissioner, c'est bon pour la santé."

08:05 Uhr

Bundesrat Schneider-Ammann ist noch nicht im Saal. Parteipräsidentin Petra Gössi bespricht sich mit SP-Präsident Christian Levrat.

08:01 Uhr

Zuerst geht es los mit Kantonalen Initiativen zur Milchsteuerung. Diese werden von beiden Räten gemeinsam behandelt, die Ständeräte sind darum ebenfalls im Saal.

08:00 Uhr

Die Sitzung ist eröffnet.

07:59 Uhr

Alle Fraktionen sind schon gut vertreten im Saal - nur von Schneider-Ammanns Partei sind viele noch nicht an ihrem Platz. Parteipräsidentin Petra Gössi trifft soeben ein.

07:58 Uhr

Die Sitzung beginnt in wenigen Minuten, Nationalratspräsident Dominique de Buman ist bereit.

07:41 Uhr

Die Parlamentarier sind auf dem Weg in den Nationalrat, wo um 8 Uhr die Sitzung beginnt. Einige wissen inzwischen schon, welche Nachricht sie dort erwartet.

07:41 Uhr

Am Montag noch hatte Bundesrat Johann Schneider-Ammann auf Twitter geschrieben, er sei bis 2019 gewählt. Als klares Dementi der Rücktrittsgerüchte lässt sich seine Stellungnahme indes nicht lesen.

Ich bin bis Ende 2019 gewählt. Zu Gerüchten nehme ich keine Stellung. JSA — J N Schneider-Ammann (@_BR_JSA) 24. September 2018

07:40 Uhr

Willkommen zum Liveticker zum Rücktritt von Bundesrat Johann Schneider-Ammann.