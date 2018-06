Geldspielgesetz Hochrechnung von 13:00 Uhr Volk Ja 70% - 74% ~ja Zwischenresultat 4/26 Kantone ausgezählt Nein Ja Ja in % 0 30 40 50 60 70 100 Zwischenresultat Zwischenresultat 4/26 Kantone ausgezählt letztes Update vor 1 Minute Kantonsresultate einblenden sortieren alphabet. Ja-Anteil Aargau 67.4% Ja ja Appenzell A. Rh. 68.3% Ja ja Appenzell I. Rh. Basel-Landschaft 71.2% Ja ja Basel-Stadt Bern 74.0% Ja ja Fribourg 80.6% Ja ja Genf Glarus 71.6% Ja ja Graubünden 70.8% Ja ja Jura 81.9% Ja ja Luzern 70.9% Ja ja Neuenburg 84.9% Ja ja Nidwalden Obwalden Schaffhausen 64.9% Ja ja Schwyz 64.1% Ja ja Solothurn 63.3% Ja ja St. Gallen 68.3% Ja ja Tessin Thurgau 70.8% Ja ja Uri 73.9% Ja ja Waadt 88.3% Ja ja Wallis 75.7% Ja ja Zug Zürich 66.5% Ja ja

Vollgeldinitiative Hochrechnung von 12:30 Uhr Volk Ja 23% - 27% ~nein Zwischenresultat 4/26 Kantone ausgezählt Nein Ja Ja in % 0 30 40 50 60 70 100 Zwischenresultat Zwischenresultat 4/26 Kantone ausgezählt letztes Update vor 2 Minuten Kantonsresultate einblenden sortieren alphabet. Ja-Anteil Aargau 21.6% Ja nein Appenzell A. Rh. 27.7% Ja nein Appenzell I. Rh. Basel-Landschaft 23.6% Ja nein Basel-Stadt 29.3% Ja nein Bern 20.2% Ja nein Fribourg 25.6% Ja nein Genf Glarus 22.0% Ja nein Graubünden 20.3% Ja nein Jura 27.4% Ja nein Luzern 21.2% Ja nein Neuenburg 26.4% Ja nein Nidwalden Obwalden Schaffhausen 24.7% Ja nein Schwyz 19.0% Ja nein Solothurn 21.5% Ja nein St. Gallen 24.4% Ja nein Tessin 24.9% Ja nein Thurgau 25.2% Ja nein Uri Waadt 21.7% Ja nein Wallis 23.4% Ja nein Zug Zürich 21.9% Ja nein

Live Trends: Klares Ja zum Geldspielgesetz, klares Nein zur Vollgeldinitiative Bei den eidgenössischen Abstimmmungsvorlagen zur Vollgeldinititiate und zum Geldspielgesetz zeichnen sich klare Ergebnisse ab. Anders im Kanton Wallis: Der Entscheid über die Olympia-Kandidatur dürfte sehr knapp ausfallen.

Laut ersten Ergebnissen dürfte das Geldspielgesetz angenommen werden. (Keystone/Gaetan Bally)

13:19 Uhr

Andri Silberschmidt. (Bild: Anthony Anex/Keystone)

VERLIERER «Es ist eine Niederlage, das müssen wir eingestehen», sagt Andri Silberschmidt vom Nein-Komitee gegenüber unserer Bundeshausjournalistin Andrea Tedeschi.

13:11 Uhr

FORDERUNGEN ABSTIMMUNGSSIEGER Der Schweizer Casino-Verband ist überrascht über das absehbare deutliche Ja zum Geldspielgesetz. Er wünscht sich eine rasche Inkraftsetzung und Steuererleichterungen als Starthilfe für die Casinos.

Die Casinos sollten die Möglichkeit haben, ein attraktives Angebot auf die Beine zu stellen, sagte Verbandspräsident und CVP-Ständerat Beat Vonlanthen (FR) am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone_sda. Deshalb fordere der Verband die im Gesetz verankerte maximal mögliche Steuererleichterung von 50 Prozent während vier Jahren.

12:38 Uhr

OLYMPIAKREDIT Im Wallis entscheiden die Stimmberechtigten über eine finanzielle Kantonsbeteiligung von 100 Millionen Franken an den olympischen Winterspielen im Jahr 2026. Das Votum wird die entscheidende Hürde für das Kandidaturdossier, das bis Anfang 2019 beim Internationalen Olympischen Komitee (IOK) eingereicht werden muss.

Nach Auszählung von 99 der 126 Gemeinden im Kanton Wallis zeichnet sich ein leichter Nein-Trend über die Austragung von Olympischen Winterspielen 2026 ab. Demnach stimmten 51,04 Prozent gegen eine entsprechende Kostenbeteiligung. Das Pro-Lager zeigt sich auf Twitter beunruhigt.

12:31 Uhr

GELDSPIEGELSETZ Die 1. Hochrechnung der SRG zeigt eine deutliche Mehrheit fürs Geldspielgesetz. 72 Prozent sagen Ja. Das Experiment Vollgeld wird in der Schweiz nicht ausprobiert: Laut Hochrechnung sagt das Stimmvolk mit 74 Prozent Nein.

12:22 Uhr

GRAUBÜNDEN Erste Ergebnisse von den Regierungsratswahlen im Kanton Graubünden. Die Bündner Wahlen werden überschattet vom Baukartell-Skandal im Engadin. Zu schaffen macht die Geschichte um die illegalen Absprachen allem Anschein nach vor allem BDP-Kandidat Jon Domenic Parolini, der seinerzeit als Gemeindepräsident von Scuol über die Absprachen Bescheid wusste.

Besser sieht es aus für die Bündner CVP: Sie kann sich Hoffnungen machen, den vor 20 Jahren an die SP verlorenen Regierungssitz zurückzuholen. Ihre beiden Kandidaten liegen nach 55 ausgezählten von total 108 Gemeinden über dem absoluten Mehr.

Nach gut der Hälfte der ausgezählten Gemeinden führen die beiden Bisherigen, Christian Rathgeb (FDP) sowie Mario Cavigelli (CVP) die Rangliste an. An dritter Stelle rangiert bereits der zweite und neue CVP-Kandidat Marcus Caduff, vor SP-Kandidaten Peter Peyer.

BDB-Volkswirtschaftsdirektor Jon Domenic Parolini liegt an fünfter Stelle, gut 200 Stimmen vor SVP-Kandidat Walter Schlegel. Der Liedermacher und parteilose Protestkandidat Linard Bardill ziert den Schluss der Zwischenrangliste.

12:11 Uhr

HOCHRECHNUNG Das Stimmvolk hat das Geldpielgesetz gemäss der Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG angenommen. Die Vollgeldinitiative hat es verworfen. Die Regierung habe einen Doppelsieg errungen, und zwar einen klaren, sagte Lukas Golder von gfs.bern am Sonntag kurz nach dem Mittag am Fernsehen SRF. Zum Geldspielgesetz sei die Debatte hitzig gewesen, aber am Ende hätten die Befürworter obsiegt.

12:07 Uhr

ZÜRICH Das neue Geldspielgesetz dürfte im Kanton Zürich angenommen werden. Gemäss erster Hochrechnung des Kantons sagen voraussichtlich 66,3 Prozent der Stimmberechtigten Ja zur Vorlage.

Ein deutliches Nein dürfte es hingegen für die Vollgeld-Initiative geben. Dort sagen gemäss Hochrechnung 73,8 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher Nein.

12:02 Uhr

ERSTE RESULTATE Die meisten Abstimmungslokale in den Schweizer Gemeinden waren bis 12 Uhr geöffnet. Die erste Trendmeldung wird in Kürze erwartet. Gemäss den ersten Resultaten aus den Gemeinden gibt es eine hohe Beteiligung. Beim Geldspielgesetz zeichnet sich ein klares Ja ab. Erste Gemeinden wie Baden und Aarau haben das Ergebnis der Abstimmung über das Geldspielgesetz veröffentlicht. Beide sagen deutlich ja. Ergibt sich nicht in anderen Landesteilen ein ganz anders Bild, hat das Geldspielgesetz den von viel Geld, aber auch einer lebhaften Debatte geprägten Abstimmungskampf überstanden.

12:01 Uhr

Herzlich willkommen in unserem Liveticker zum heutigen Abstimmungsonntag. Das Schweizer Stimmvolk befindet über zwei finanzpolitische Vorlagen – die Vollgeld-Initiative und das Geldspielgesetz. Und in 14 Kantonen stehen 28 Sachgeschäfte an. Geniessen Sie die Sonne, wir halten derweil an der Newsfront Augen und Ohren offen.