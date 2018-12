Nationalrat stellt Forderungen zu Agroscope

Bundesrat bläst Zentralisierung von Agroscope ab

Agroscope wird voraussichtlich doch nicht zentralisiert. Landwirtschaftliche Forschung soll am zentralen Forschungscampus in Posieux (FR), in zwei regionalen Forschungszentren in der Deutsch- und der Westschweiz und in dezentralen Forschungsstationen betrieben werden.