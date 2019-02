Nach Zeitmess-Chaos in Crans-Montana: Doch kein Podestplatz für Joana Hählen Aus dem ersten Podestplatz von Joana Hählen im Weltcup wird nun doch nichts. Am Dienstag wurde ein neues Klassement veröffentlicht, auf dem sie nur noch als Vierte geführt wird.

Joana Hählen verliert ihren ersten Podestplatz. (Bild: Alessandro della Valle/Keystone)

Die chaotische Zeitmessung in der Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag in Crans-Montana hat noch einmal ein anderes Klassement hervorgebracht.

Erst drei Stunden nach Rennschluss waren am Samstag die Ergebnisse der Abfahrt als offiziell verkündet worden. Demnach hatte die Italienerin Sofia Goggia das Rennen vor Joana Hählen und Lara Gut-Behrami gewonnen.

Aus dem ersten Podestplatz von Joana Hählen im Weltcup wird nun aber doch nichts. Am Dienstag wurde noch einmal ein Klassement veröffentlicht, das wieder ein anderes Bild zeigt. Hinter der unumstrittenen Siegerin Sofia Goggia werden nunmehr Nicole Schmidhofer als Zweite und Corinne Suter als Dritte geführt. Die Österreicherin und die Schwyzerin waren am Samstag als Vierte und Fünfte klassiert gewesen. Vierte ist nun Joana Hählen, Lara Gut-Behrami folgt hinter Schmidhofers Teamkollegin Stephanie Venier auf Platz 6.

Die neuerlichen Änderungen im Klassement haben sich nach einer neuerlichen Konsultation der per Hand gestoppten Zeiten durch die bei der FIS verantwortliche Arbeitsgruppe und Vertreter der für die Zeitmessung zuständigen Firma Swiss Timing ergeben. In einem Communiqué lässt der Internationale Skiverband FIS wissen, dass die Berechnung des Korrektur-Faktors fehlerhaft war. Die 13 Hundertstel, die als Faktor bestimmt wurden, sind von der handgestoppten Fahrzeit irrtümlich subtrahiert statt addiert worden.