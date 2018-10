Nach Wahldebakel in Hessen: Angela Merkel will offenbar Parteivorsitz abgeben Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen die Bereitschaft auf den Verzicht auf den CDU-Vorsitz angekündigt. Die möglichen Nachfolger dürften sich bald in Stellung bringen. Dominik Weingartner

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. (Bild Maxim Shipenkow/EPA, Istanbul, 27. Oktober 2018)

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will offenbar den Vorsitz ihrer Partei abgeben. Wie aus CDU-Kreisen zu vernehmen ist, habe Merkel dies an einer Sitzung des Parteipräsidiums am Montagmorgen verlauten lassen. Treffen die Informationen zu, bedeutet dies eine Abkehr von der bisherigen Haltung der Kanzlerin, wonach das Amt der Regierungschefin und der Parteivorsitzenden von der gleichen Person besetzt werden sollte. Dies hat Merkel in der Vergangenheit immer wieder betont.

Merkels Nachfolge könnte schon auf dem CDU-Parteitag in Hamburg vom 7. bis 8. Dezember bestimmt werden. Ihr Rückzug würde eine grosse Zäsur für die Partei bedeuten, Merkel ist seit 18 Jahren Vorsitzende der Christdemokraten.

Der Entscheid der Kanzlerin dürfte eine Reaktion auf die zuletzt schlechten Ergebnisse der CDU bei Landtagswahlen und bei nationalen Umfragen sein. Bei der Landtagswahl in Hessen vom Sonntag verlor die CDU über 10 Prozent Wähleranteil. Wegen der schwachen Performance der Partei in den letzten Monaten wurden in der CDU immer wieder Stimmen laut, die sich eine Änderung in der Parteiführung wünschen. Ein Zeichen dafür war bereits die Wahl des Chefs der Bundestagsfraktion Ende September. Dabei setzte sich Ralph Brinkhaus überraschend gegen den Merkel-Vertrauten und langjährigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder durch.

Kontinuität oder Neustart

Offen ist, wer für den Parteivorsitz der CDU kandidieren wird. Seit Monaten werden mögliche Merkel-Nachfolger genannt, aus der Deckung gewagt hat sich offiziell bisher aber noch niemand. Eine mögliche Kandidatin ist die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die 56-jährige ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes gilt als Vertraute von Angela Merkel. Ihre Wahl würde somit dem oft geäusserten Wunsch nach einer Erneuerung der Partei nach der Ära Merkel widersprechen. Ein weiterer oft genannter Kandidat ist Jens Spahn. Der 38-jährige Gesundheitsminister wird dem eher konservativen Flügel der Partei zugeordnet und gilt bei vielen Merkel-Kritikern als Wunschkandidat.

Die «Bild»-Zeitung brachte am Montag eine weitaus brisantere Personalie ins Spiel. Ex-Fraktionschef Friedrich Merz soll für eine Kandidatur zur Verfügung stehen, heisst es. Merz führte die CDU-Fraktion von 2000 bis 2002, bis er von Angela Merkel aus diesem Amt verdrängt worden war. Eine Kandidatur Merz wäre eine faustdicke Überraschung, hat sich der mittlerweile 62-Jährige 2009 doch weitgehend aus der Politik zurückgezogen.