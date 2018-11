Lastwagenchauffeur stirbt nach schwerem Unfall auf der A2 Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A2 im Kanton Basel-Land ist eine Person ums Leben gekommen. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

Die Seitenwand des Lastwagens wurde komplett aufgerissen. (Bild: Polizei Basel-Landschaft)

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Basellandschaft am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr im Oberburgtunnel bei Diegten auf der Autobahn A2. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 57-jährige Lastwagenlenker vom Belchentunnel herkommend auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Aufgrund eines medizinischen Problems verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug, touchierte die Tunnelwand und kollidierte mit der Leitplanke. In der Folge kam das Fahrzeug kurz nach der Ausfahrt Diegten zum Stillstand.

Der Lastwagenlenker wurde vor Ort von der Sanität betreut und anschliessend in ein Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Der Lastwagen wurde beim Unfall stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Länge von rund drei Kilometer. Die Autobahn A2 musste deshalb für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten zwischen Eptingen und Sissach komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen. (pd/rem)

Die Unfallstrecke ist rund drei Kilometer lang. (Bild: Polizei Basel-Landschaft)