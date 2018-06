Freispruch im «Kotz-Brotz»-Verfahren Der Generalstabsoffizier, der eine umstrittene Rede des ehemaligen Armeechefs André Blattmann mit einem Smartphone aufgezeichnet hatte, wird freigesprochen. Das Appellationsgericht kassiert einen Schuldspruch des Militärgerichts. Roger Braun

«Sandro Kotz, äh Brotz»: Armeechef Andre Blattmann setzte sich vor zwei Jahren mit seiner Rede vor dem Militärkader in die Nesseln. (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)

Hat ein Generalstabsoffizier die Dienstvorschriften verletzt, als er an einem militärischen Anlass eine kontroverse Rede des ehemaligen Armeechefs André Blattmann mit seinem Smartphone aufnahm und diese kurze Zeit später in die Medien gelangte?

Das Militärgericht befand Ja. Vergangenen Dezember sprach es den Offizier schuldig wegen Nichtbefolgung von Dienstvorschriften und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 90 Franken und 900 Franken Busse. Dagegen erhob der Offizier Einsprache beim übergeordneten Gericht.

Niederlage für Militärstaatsanwalt

Am Montag hat das Appellationsgericht der Militärjustiz den erstinstanzlichen Entscheid nun kassiert. Der angeschuldigte Offizier wurde auf der ganzen Linie freigesprochen, wie Mario Camelin, Sprecher der Militärjustiz, auf Anfrage bestätigt. Auch der Antrag des Militärstaatsanwalts auf Degradation wurde abgewiesen.

Der Rechtsstreit geht zurück auf eine feurige Rede Blattmanns vor über 150 Generalstabsoffizieren vom 29. April 2016. Damals hatte Blattmann seinem Unmut über Indiskretionen beim Luftabwehrprojekt Bodluv Luft gemacht.

«Wir haben offensichtlich einen Verräter, der Dokumente nach aussen gegeben hat», sagte er. Den Moderator der SRF-Sendung «Rundschau» Sandro Brotz nannte er in diesem Zusammenhang «Sandro Kotz, äh Brotz».

Während Blattmann diese Worte sprach, kündigte sich bereits die nächste Indiskretion innerhalb der Armee an. Denn kurze Zeit später veröffentlichte die «Zentralschweiz am Sonntag» diese umstrittenen Äusserungen - worauf die Politik mit deutlicher Kritik an Blattmann reagierte.

Aufnahme gestanden, nicht aber Weiterverbreitung

Der heute freigesprochene Generalstabsoffizier hatte Blattmanns Rede aufgezeichnet und in einen WhatsApp-Chat der reformkritischen Gruppe «Giardino» gestellt. Er gestand zwar die Aufnahme und die Weiterverbreitung innerhalb des Chats, verwahrte sich aber gegen den Vorwurf, diesen an die Medien weitergeleitet zu haben.

Das erstinstanzliche Militärgericht sah darin eine mehrfache Nichtbefolgung von Dienstvorschriften - eine Sicht, die das Appellationsgericht nicht teilt. Das schriftliche Urteil steht noch aus. Die Militärstaatsanwaltschaft hat am Montag bereits angekündigt, das Urteil ans Militärkassationsgericht weiterzuziehen.