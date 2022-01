KOMMENTAR Linkes Referendum gegen «brutale» Frontex: Warum die Schweiz ein Interesse an Europas Grenzschutzbehörde hat Linke und Grüne wollen Frontex am liebsten abschaffen. Das geht nicht, so lange jedes Jahr Hunderttausende nach Europa wollen. Die Schweiz muss sich aber dafür einsetzen, dass Frontex die Menschen anständig behandelt. Stefan Schmid Drucken Teilen

Auch das ist eine Aufgabe von Frontex: Die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Santi Palacios / AP

Das linke Referendum gegen die «brutale» europäische Grenzschutzbehörde Frontex, welcher verschiedentlich sogenannte Pushbacks gegen Migranten (illegales Zurückdrängen an der Grenze) vorgeworfen wurde, ist zustandegekommen.

Die Stimmbevölkerung befindet somit im Mai darüber, ob der Beitrag der Schweiz an die europäische Grenz- und Küstenschutzorganisation von 14 auf 61 Millionen Franken jährlich aufgestockt werden soll. Grund für den zusätzlichen Finanzbedarf sind die Pläne der EU, Frontex angesichts des hohen Migrationsdrucks auf Europa auszubauen.

Hunderttausende, vor allem junge Männer, versuchen ihr Glück auf dem alten Kontinent. Allein: Die wenigsten erhalten Asyl - weil sie aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert sind. Sie haben für die lange und gefährliche Flucht viel Geld ausgegeben, nur um wieder zurückgeschickt zu werden.

Toni Stadler, ein langjähriger Flüchtlingshelfer in Diensten verschiedenster Organisationen, plädierte daher jüngst in der NZZ für einen Paradigmenwechsel in der internationalen Flüchtlingspolitik.

Das Geschäft der Schlepper muss trockengelegt, Anreize für die irreguläre Flucht reduziert werden.

Dazu gehören sowohl (weitere) Anstrengungen zum Abbau des Wohlstandsgefälles als auch die Verlagerung der Asylverfahren in die Herkunftsregionen - auf Kosten der reichen Staaten.

Das aber ist Zukunftsmusik. Solange die Migrantinnen und Migranten in hoher Zahl an Europas Türen klopfen, braucht es eine wirksame Grenzschutzbehörde. Ein Kontrollverlust an den Grenzen verunsichert die europäischen Gesellschaften und trägt letztlich nur zum weiteren Aufstieg rechtspopulistischer und extremistischer Parteien und Gruppierungen bei. Das aber kann nicht im Interesse jener linken Gruppierungen sein, die Frontex fundamental infrage stellen.

Die Kritik an Frontex ist nicht per se unberechtigt. Nur kann der Ausstieg aus Frontex keine Lösung für unser Land sein. Dieser würde, abgesehen davon, auch nicht dazu führen, dass die Grenzschützer künftig auf illegale Aktionen verzichteten.

Von zentraler Bedeutung ist also eine Frontex, die würdig mit den Menschen umgeht, die meist vergeblich Einlass nach Europa begehren. Dafür muss sich die Schweiz einsetzen. Das aber kann sie nur, wenn sie bei Frontex weiterhin in vollem und in dem von ihr verlangten Umfang mitmacht.