KOMMENTAR Gefahr von aussen, Gleichgültigkeit im Innern: Die Schweizer Demokratie muss gestärkt werden Putins Angriff auf die Ukraine ruft uns in Erinnerung, wie bedroht Freiheit und Demokratie sein können, wenn wir nicht aufpassen. Doch Aufrüstung alleine reicht nicht. Wir sollten auch innenpolitisch für eine Revitalisierung der Demokratie einstehen. Stefan Schmid

Eine Projektion auf die Fassade des Bundeshauses zeigt das schweizweite Briefmarkenprojekt «Mein Kanton ? unsere Schweiz». Anthony Anex/ky

Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind weltweit unter Druck. Mehr noch: Autoritäre, ja faschistische Systeme und die freie Welt sind im Krieg, wie die tragischen Ereignisse in der Ukraine zeigen.

Putins beispiellose Aggression veranschaulicht uns in grosser Dringlichkeit, wie verletzlich Demokratie und Freiheit sind, wenn wir nicht in der Lage sind, sie auch mit militärischen Mitteln zu verteidigen.

Bloss: Das alleine genügt nicht. Demokratie muss auch im innenpolitischen Alltag immer wieder neu ausgehandelt, erstritten und vor allem aktiv gelebt werden, um ihre Stabilität und Legitimität zu fördern.

Umso mehr sollte uns deshalb die chronisch tiefe Wahlbeteiligung in den Schweizer Kantonen zu denken geben. Demokratie ohne Demokraten ist nicht möglich. Am vergangenen Wochenende bemühte sich nur jede dritte Waadtländerin und jeder dritte Waadtländer an die Urne. Morgen Sonntag dürfte es bei den Berner Wahlen kaum besser aussehen.

Hinzu kommt, dass jener Viertel der Bevölkerung, der über keinen Schweizer Pass verfügt, von der Stimmabgabe ausgeschlossen wird. Unter dem Strich nehmen also nur rund 20 Prozent der Bevölkerung überhaupt an kantonalen und kommunalen Urnengängen teil. Auf nationaler Ebene sieht es nur leicht besser aus – von den Ausreissern zu Covid-Zeiten abgesehen.

Nebst der Stärkung der militärischen Verteidigungsbereitschaft müssen wir also auch darüber nachdenken, wie wir die Demokratie im Inland festigen können. Vielleicht mit einem grossen Fest für Freiheit und Demokratie im Sommer auf dem Bundesplatz? Sicher mit einer besseren staatspolitischen Schulung unserer Jugend, die zwar von Zahlen und Figuren eine Ahnung hat, den schweizerischen Föderalismus aber kaum zu erklären vermag.

Die politische Bildung kommt ausgerechnet im Land der direkten Demokratie viel zu kurz.

Last but not least wäre eine Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts auf Teile der ausländischen Wohnbevölkerung angezeigt. Es geht darum, diese Menschen an unser Land, an unsere Werte zu binden, sie mitzunehmen, statt auszugrenzen. Die Schweiz braucht eine lustvolle und engagierte Offensive für Freiheit und Demokratie. Panzer und Abwehrraketen alleine sind zu wenig.