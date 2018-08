Keine «Flitzer», sondern laut Veranstaltern Kunst: Viertägige Nackt-Performance in Zürich

Passanten können zurzeit Nackte mitten in der Stadt Zürich antreffen - auf der Gemüsebrücke beim Rathaus der Limmatstadt. Es sind Künstler und Künstlerinnen des "Body and Freedom Festival". Dieses findet zum zweiten Mal in der Schweiz statt.