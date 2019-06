Kathrin Hilber nach Kantonsentscheid zu Sana Fürstenland: «Ich habe grosse Hoffnung»

(jw) Die Sana Fürstenland AG ist derzeit auf dem Personalmarkt aktiv. Mit zwei Stelleninseraten werden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für leitende Positionen in der Pflege gesucht. Laut Geschäftsleiterin Ursina Girsberger handelt es sich in beiden Fällen um neu geschaffene Stellen. Das eine Inserat richtet sich an eine ausgebildete Pflegefachperson als Teamleiterin oder Teamleiter für den Nachtdienst. «Im Nachtdienst arbeiten die Heime Espel und Schwalbe neu noch intensiver zusammen. Deshalb wird diese Stelle geschaffen», sagt Girsberger. Für das Espel wird zudem ebenfalls eine Pflegefachperson als stellvertretende Teamleitung gesucht. «Es hat sich gezeigt, dass die Führungsspanne hier gross ist.»