Jetzt wird's spannend: Welche Kandidaten schaffen es bei FDP und CVP auf das Bundesratsticket?

Viola Amherd präsentiert sich in Brig als Vermittlerin

Als Nachfolgekandidatin für Bundesrätin Doris Leuthard hat sich Viola Amherd am Donnerstag in Brig VS vor den Medien präsentiert. Die Walliser CVP-Nationalrätin versteht sich als Brückenbauerin mit dem notwendigen Rüstzeug für den Einzug in die Landesregierung.