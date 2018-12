Live Jetzt live: Wer schafft die Wahl in den Bundesrat? Heute ist Tag der Entscheidung: Karin Keller-Sutter oder Hans Wicki, Heidi Z'graggen oder Viola Amherd - wer tritt die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann (FDP) und Doris Leuthard (CVP) im Bundesrat an? Verfolgen Sie die Wahl im Live-Ticker. Linda Müntener

Die Wahl im Livestream verfolgen

Die Wahl im Live-Ticker lesen

07:37 Uhr

Wer ins Bundeshaus darf

2562 Personen verfügen über einen Dauerzutritt ins Parlamentsgebäude, wovon 323 Personen im Bundeshaus für Medien zuständig sind.

07:32 Uhr

Was ist in der Nacht der langen Messer passiert?

Der Kommentar von Chefredaktor CH Media Patrick Müller:

07:32 Uhr

Die St.Galler Delegation ist auf dem Weg

07:26 Uhr

Das Volk würde KKS wählen

FDP-Kandidatin Karin Keller-Sutter ist nicht nur im Parlament, sondern auch im Volk die grosse Favoritin. In einer Tamedia-Umfrage erhält sie 59 Prozent der Stimmen. FDP-Kandidat Hans Wicki erhält lediglich 9 Prozent. 11 Prozent wünschen sich eine andere Kandidatur, 21 Prozent legen sich nicht fest.

07:21 Uhr

Die Favoritin ist da

Die St.Galler Bundesratskandidatin Karin Keller-Sutter ist vor dem Bundeshaus eingetroffen.

Karin Keller-Sutter, die Favoritin, ist da. (Bild: Barbara Inglin)

07:21 Uhr

Das Geschlechterverhältnis

Werden heute zwei Frauen auf einmal in den Bundesrat gewählt, ist das ein historisches Ereignis für die Schweiz. Bisher waren lediglich sieben Frauen im Bundesrat. Elisabeth Kopp (FDP), die erste von bisher sieben Frauen im Bundesrat, wurde 1984 gewählt und fünf Jahre später zum Rücktritt gedrängt. 2010/2011 gab es rund 14 Monate lang eine weibliche Mehrheit in der Landesregierung. Dafür sorgten Micheline Calmy-Rey (SP, Genf), Doris Leuthard (CVP, Aargau), Eveline Widmer-Schlumpf (BDP, Graubünden) und Simonetta Sommaruga (SP, Bern).

07:18 Uhr

Die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr schreibt auf Twitter: "Guten Morgen am Tag, wo zum ersten Mal zwei Frauen in den Bundesrat gewählt werden."

07:16 Uhr

Wen sehen die Medien vorne?

Wenn’s um die FDP-Nachfolge geht, sind sich die Medien einig: Karin Keller-Sutter macht das Rennen. "Seit sie ihre Bereitschaft zu einer Kandidatur erklärt hat, kann man sich kaum noch Umstände ausmalen, unter denen sie diese Wahl nicht schaffen könnte", schreibt etwa die NZZ. Denn die ehemalige St.Galler Regierungsrätin bringt nicht nur Exekutiverfahrung mit. Sie ist in der Wirtschaft vernetzt, als Ständeratspräsidentin im Bundeshaus ein politisches Schwergewicht, als Konferenz-Dolmetscherin (fremd)sprachlich versiert. Und: Mit ihr wäre die Ostschweiz wieder im Bundesrat vertreten.

Weniger klar ist die Prognose bei der CVP. Viola Amherd und Heidi Z’graggen haben vieles gemeinsam, in der Europa-Politik positionieren sie sich aber unterschiedlich. Z’graggen zeigt sich als EU-Skeptikerin. Die Europafrage sei denn auch der wunde Punkt bei dieser Wahl, schreibt die Aargauer Zeitung. Die NZZ sieht kurz vor der Wahl nach wie vor Viola Amherd vorne. Auch der Walliser Bote attestiert "seiner" Nationalrätin "gute Chancen".

07:15 Uhr

So läuft die Wahl ab

Der zeitliche Ablauf der heutigen Wahlen hängt stark von der Zahl der benötigten Wahlgänge ab. Die Parlamentsdienste rechnen mit folgendem Fahrplan:



- 8 Uhr bis 9 Uhr: Die zurücktretenden Mitglieder des Bundesrats Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann werden verabschiedet.

- 9 Uhr: Startschuss für die Wahl des CVP-Sitzes «Leuthard» mit allfälligen Fraktionserklärungen.



Anschliessend werden pro Wahlgang etwa 20 Minuten eingerechnet. Nach der Wahl folgt die Erklärung der Wahlannahme. Das gleiche Prozedere steht anschliessend für den FDP-Sitz von Johann Schneider-Ammann auf dem Programm. Danach werden die beiden neuen Mitglieder des Bundesrates gemeinsam vereidigt.



07:08 Uhr

Auf dem Weg zu Karin Keller-Sutter: Am Bahnhof in Wil haben sich 12 Frauen eingefunden. Sie gehören zu den "Business and Professional Women" und haben sich gelbe Schals umgebunden. Von Müdigkeit keine Spur, die Stimmung ist heiter. Auf nach Bern.

Von Wil nach Bern - die Stimmung ist heiter. (Bild: Benjamin Manser)

Die Frauen-Gruppe aus Wil präsentiert auf dem Weg nach Bern stolz ihr Plakat für Karin Keller-Sutter. (Bild: Lara Wüest)

07:03 Uhr

Die Nacht der langen Messer

Der gestrige Abend - die sogenannte "Nacht der langen Messer" war der Dreh- und Angelpunkt der Schweizer Politik. Überraschungen hat der Abend aber keine gebracht. So sagte etwa Nationalrat Markus Ritter (CVP/SG) «Es ist alles entschieden. Der Mist ist geführt.» Der nächste richtig spannende Termin sei erst am Freitag, wenn es um die Departementsverteilung gehe.

06:59 Uhr

Das sagen die Parteien

Die SVP hat nach den Hearings ihre Präferenz bekannt gegeben. Bei der FDP bevorzugt die Fraktion klar Karin Keller-Sutter. Bei der CVP erhielt Heidi Z'graggen in einer Abstimmung in der SVP-Fraktion 38 Stimmen. Auf Viola Amherd, entfielen zehn Stimmen. Sieben Fraktionsmitglieder legten leer ein. Die FDP hat keine Empfehlung zum CVP-Ticket gegeben, die CVP gibt keine Empfehlung für die FDP-Nachfolge. Auch die SP hält sich bisher zurück mit Wahlempfehlungen. Die Grünen empfehlen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd, ebenso die Grünliberalen.

06:53 Uhr

Die Ausgangslage

Guten Morgen und herzlich willkommen zum Tag der Entscheidung in Bern. Heute wählt die vereinigte Bundesversammlung zwei neue Mitglieder des Bundesrats – die Nachfolge von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard und FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann.

Für die FDP – und die Ostschweiz – steigt die Wiler Ständerätin Karin Keller-Sutter ins Rennen. Ihre Wahl gilt als sicher. Der zweite Kandidat auf dem FDP-Ticket, der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki, scheint gegen die Kronfavoritin chancenlos.

Spannender dürfte die Wahl für den CVP-Sitz sein. Die Partei hat die Walliser Nationalrätin Viola Amherd und die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen auf ihr Ticket gesetzt. So könnten heute also zwei Frauen auf einmal in den Bundesrat gewählt werden – ein historisches Ereignis für die Schweiz.