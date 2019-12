Jahresrätsel: Das ist 2019 im Thurgau passiert – wissen Sie es noch? Die verbleibenden Tage des Jahres 2019 lassen sich an einer Hand abzählen. Es ist viel passiert in den letzten 365 Tagen; schöne, skurrile und schwierige Dinge. Wir haben einiges herausgepickt und für Sie zusammengestellt. Finden Sie die richtigen Antworten? Wer den richtigen Lösungssatz zusammenstellt, hat die Chance, 2 x 2 Eintrittskarten für das Musical «Elvis» im Pentorama Amriswil zu gewinnen.

So geht's: Den Buchstaben der richtigen Antworten entsprechend der nummerierten Kästchen anordnen (siehe Bild unten oder PDF am Schluss).

Zu gewinnen gibt es 2x2 Eintrittskarten für das Musical Elvis im Pentorama Amriswil am Mittwoch, 25. März 2020. Einsendeschluss ist der 6. Januar. Die Gewinner werden unter den richtigen Antworten ausgelost. «Elvis - Das Musical» hat zum Ziel, den vor 42 Jahren verstorbenen Künstler wiederauferstehen zu lassen. Das Musical ist vor fünf Jahren erstmals aufgeführt worden. Mit auf der Bühne sind auch Zeitzeugen, Wegbegleiter des «King of rock».

Mehr Informationen: https://www.elvis-musical.co/



1. Welchen Scherz hat sich die TZ für den 1. April ausgedacht?

I. Regierungsrätin Carmen Haag erklärt per Video Gesetze – mit einer Katze als Klickmagnet

L. Der Grüne Nationalrat Kurt Egger verteilt in seiner Gemeinde Eschlikon Äpfel in einem Apfelkostüm

R. Architekt Peter Dransfeld will bei dem von ihm mitentworfenen Napoleonturm eine Bar eröffnen, wo nur kantonale Spezialitäten verkauft werden

X. Stadler Rail stellt ein neues Projekt vor: der Mostindien-Express. Ein dem Thurgau gewidmeter Zug mit auffälligem Apfelprint

2. Im Februrar haben Unbekannte im Weiler Karlishub in der Gemeinde Tobel-Tägerschen die Tempo 50 Tafel geklaut. Wodurch haben sie diese ersetzt?



A. Durch keine Tafeln. Es gilt Geschwindigkeit nach Lust und Laune

K. Tempo 55 – mal was Neues

L. Anständige Tempo 40 Tafeln

P. Lausbuben haben Tafeln mit Comicfiguren aufgestellt

3. Am 7. September ist die neue Ballsporthalle in Amriswil eingeweiht worden – eine Halle für alle. In welcher Sportart sind die Amriswiler aber besonders begabt?

G. Faustball

O. Volleyball

S. Handball

A. Unihockey

4. Welches Turnier in Berg hat erstmals in der Schweiz stattgefunden?

U. Das Wollsocken-Strick-Turnier

H. Steckenpferd-Turnier

V. Burger-Schnell-Essen-Turnier

A. Seilzieh-Turnier

5. Wie lautet der Name des Pferdes, auf dessen Rücken Springreiter Martin Fuchs aus Wängi in Rotterdam den Europameistertitel holte?

Ö. James Dean

Ü. Clooney

A. Di Caprio

E. De Niro

6. Jürg Wiesli aus Dozwil hat mit seinem Gemüse Schweizer-Rekord aufgestellt und zwar mit...

E. der schwersten Rande

O. dem schönsten Apfel

T. der längsten Gurke

P. der krummsten Banane

7. In welcher «Disziplin» ist die Pfynerin Samanta Kämpf an den World-Skills in Kasan Vize- Berufsweltmeisterin geworden?

Z. Möbelschreinerin

Y. Möbelmalerin

A. Möbeldesignerin

F. Möbelpackerin

8. Welches Spiel ist nun auch auf den Kanton Thurgau angepasst worden?

A. Schach

L. Eile mit Weile

I. Monopoly

M. Mikado

9. Wer darf sich seit dem 5. Dezember «Thurgauer des Jahres 2019» nennen?



N. Die Gebrüder Ernst und Markus Möhl von der gleichnamigen Mosterei

A. SVP-Politiker und neugewählter Nationalrat Manuel Strupler

I. Reana Hostettler, die Tochter von Panoramaknife Erfinder Andy Hostettler baut die Firma «Nanimanu» auf

W. Dieter Bachmann, Chef der Gottlieber Hüppen

10. Wer wurde 2019 mit dem Adolf-Dietrich-Förderpreis ausgezeichnet?

A. Martin Walser

Z. Robert Walser

K. Pablo Walser

S. Käthe Walser

11. Woher stammt Catherine Debrunner, die an der Rollstuhl-Leichtathletik-WM in Doha Gold über 400 Meter holte?



N. Hüttlingen

O. Hüttwilen

M. Hütteldorf

R. Hüttikon

12. Welche Pfyner Musikerin, die auch in einer Kinderband singt, hat im Oktober ein neues Album veröffentlicht?

O. Tina Hutton

A. Mina Lutton

E. Lina Button

Q. Sina Putton

13. In der Sendung «Bachelor» kämpfte auch eine Thurgauerin um den Rosenkavalier. Es war...

Ä. Wendy aus Weinfelden

Ü. Selina aus Frauenfeld

U. Rivana aus Romanshorn

Ö. Annabelle aus Arbon

14. Wer hat an der Fête des Vignerons die Thurgauer Fahne getragen?

X. SVP-Politiker und Landwirt Manuel Strupler

T. Jungwinzer Nicolas Forster

W. Gewehrgriffgruppe-Initiant Fredy Oettli

H. Apfelkönigin Larissa Häberli

15. Wie heisst der Wein, den Thurgauer Winzer für die Fête des Vignerons gekeltert haben?

K. «Vive la Thurgovie»

D. «Tous ensemble»

F. «Bien plus que des pommes»

Z. «À votre santé»

16. Welches Tier hat die Weinfelder besonders beschäftigt?

A. Das Schaf

O. Der Luchs

L. Der Pfau

B. Der Truthahn

17. Welche Weinfelder Klinik schliesst Ende Jahr?

M. Bären- und Puppenklinik

H. Autoklinik

G. Recycling-Klinik

Z. Gemüse-Klinik



18. Welches verlotterte Schloss im Thurgau sollte einst zu einem Atominstitut umgebaut werden und steht jetzt zum Verkauf?

R. Das Schloss Altenklingen in Märstetten

T. Die Luxburg in Egnach

J. Die Drachenburg in Gottlieben

S. Das Schloss Oetlishausen in Hohentannen



19. Womit hat der neue Besitzer von Schloss Eugensberg sein Vermögen gemacht?

M. IT

T. Immobilien

K. Staubsauger

L. Kunst

20. Wie heisst der neue Kunstort in Eschlikon, der von den Galeristen Werner Widmer und Jordanis Theodoridis betrieben wird?



E. Paradies

I. Horst

A. Netzwerk

K. Café

21. Bis wann sass vor Kurt Egger der letzte Thurgauer Grüne im Nationalrat?



U. Es hat noch nie einen Grünen im Nationalrat gegeben

F. 1848

W. 1995

V. 2011

22. Wann geht das Kreuzlinger Kulturzentrum auf dem Schiesser-Areal in Vollbetrieb?

A. Kultur? So ein Quatsch, da kommt ein Shoppingzentrum hin

S. Vielleicht im Jahr 2023, vielleicht aber auch später oder nie.

C. Wer soll das denn bitte bezahlen?

H. Ende Dezember: es ist ein Weihnachtsgeschenk

23. Wie viele Kunstwerke wurden an der diesjährigen Werkschau Thurgau ausgestellt?

E. Nur eines. Deswegen stand es ganz im Mittelpunkt.

C. 32. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Kunstschaffende im Thurgau gibt.

K. Fangfrage! Die Werkschau findet erst 2020 statt.

L. Also wenn Sie mich fragen: zu viele.

24. Was war der Gegenstand des Streits zwischen dem Kreuzlinger Bio-Unternehmer Guido Leutenegger und der Stadt?

A. Eine Handyantenne

E. Ein Unisex-Klo

T. Ein Helikopterlandeplatz

L. Eine Hochlandrind-Statue



25. Welche Tunnelvariante priorisiert der Frauenfelder Stadtrat als zentrumsnahe Stadtentlastung?

E. Vorstadttunnel

R. Schmetterlingsvariante

G. Schlosstunnel

B. Rathausloch

26. Welche Partei hat bei den Frauenfelder Stadtratswahlen ihren Sitz nicht verteidigen können?

H. Chrampfe & Hirne

P. Bügle & Studiere

X. Schweizer Demokraten

E. Die Partei

27. In welchem Land hat der neue Amriswiler Stadtpräsident Gabriel Macedo seine familiären Wurzeln?

V. Portugal

G. Argentinien

P. Spanien

A. Brasilien

28. Was war dem neugewählten Steckborner Stadtpräsident Roman Pulfer schliesslich kein Nachteil?

G. Dass er Auswärtiger war – aus Frauenfeld

T. Dass er bereits drei Scheidungen hinter sich hat

P. Dass er FC-St.Gallen-Fan ist

M. Dass er nur Berndeutsch spricht

29. Am 13. September ist der ehemalige Gemeindeammann und Grossratspräsident Ernst Bühler verstorben. Er war nicht nur politisch, sondern auch sportlich sehr aktiv und erfolgreich – in welcher Disziplin?

E. Schwingen

O. Jassen

R. Hornussen

A. Reiten

30. Wer hat den Romanshorner Stadtpräsident David H. Bon nach acht Jahren vom Thron gestürzt?

O. Roger Müller

T. Roger Martin

A. Martin Roger

S. Roger Federer

31. Was haben die Frauenfelder Gemeinderäte Peter Hausammann und Stefan Geiges in einem Vorstoss zu den Frauenfelder Werkbetrieben gefordert?

N. Gewinnabschöpfung der Werkbetriebe

M. Leerung der Kläranlagen-Becken

E. Rückbau des Frauenfelder Wärmerings

R. Bau von 100'000 Quadratmetern Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften

32. Wie lang ist das umstrittene neue Verwaltungsgebäude, das die Stadt Kreuzlingen neben der Basilika St.Ulrich bauen will?

S. 111,3 Meter

Ä. 37,4 Meter

Z. 88,5 Meter

Y. 143,6 Meter

33. Welches Stück führte der Verein «Operette Sirnach» von Januar bis April auf?

A. Lion King

E. Ball im Savoy

B. Zauberflöte

S. Die rote Zora



34. Aus welchem Land stammen die Redemptoristen-Patres, die nach einem Streit mit dem Bischof aus Kreuzlingen abgezogen werden?

A. USA

L. Guatemala

K. Tansania

C. Polen

35. Welches Theaterstück war diesen Sommer gleich an zwei Orten im Thurgau zu sehen?

E. Keines. Die Theater sprechen sich ab und die Verlage informieren, wenn jemand in der Nähe dasselbe Stück aufführen möchte

O. Der alte Mann und das Meer

Z. Arsen und Spatzenhäutchen

N. Arsen und Spitzenhäubchen

