IV-Videos provozieren politischen Sturm SP-Politikerinnen rufen nach Sanktionen gegen Andreas Dummermuth, weil der Leiter der Ausgleichskasse Schwyz Überwachungsvideos den Medien zur Verfügung gestellt hat. Bürgerliche Politiker verteidigen ihn. Kari Kälin

Andreas Dummermuth sorgt für Diskussionen. (Bild: Jürg auf der Mauer)

Er redet druckreif und spricht Klartext. Immer wieder schaltet sich Andreas Dummermuth pointiert in sozialpolitische Debatten ein. Der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen kritisiert etwa, dass in gewissen Fällen sogar Vermögensmillionäre Anrecht auf Ergänzungsleistungen (EL) haben. Oder er moniert, dass Personen Geld aus der zweiten Säule vorbeziehen – und nachher vom Steuerzahler mit EL gestützt werden müssen.

Vor der Abstimmung über das neue Überwachungsgesetz stellte er Medien, auch dieser Zeitung, Überwachungsvideos zur Verfügung, um zu illustrieren, dass es Fälle gibt, in denen IV-Betrüger nur dank Observationen ertappt werden können. Das Volk hiess die Vorlage am 25. November mit knapp 65 Prozent Ja-Stimmen gut.

«Amt missbraucht»

Dummermuth zählt zu den Abstimmungssiegern. Doch mit der Herausgabe der Videos hat er sich zum Feindbild der Linken gemacht – und ist in einen politischen Sturm geraten. Gleich drei SP-Nationalrätinnen – Silvia Schenker (BS), Margrit Kiener-Nellen (BE) und Barbara Gysi (SG) – brachten das Thema in der Fragestunde des Nationalrats aufs Tapet. Und stellten mit Genugtuung fest, dass Innenminister Alain Berset Dummermuths Verhalten als politisch problematisch taxiert. Der Bundespräsident hielt zudem fest, es fehle eine gesetzliche Grundlage für die Weitergabe der Videos. Sanktionen sprach er keine aus. Dafür wäre laut Berset der Schwyzer Regierungsrat zuständig. Abgehakt ist die Affäre für Schenker nicht – zumal Dummermuth öffentlich gesagt hatte, er würde wieder gleich handeln. «Er hat sein Amt zu Propagandazwecken missbraucht», sagt Schenker. Ob sie in dieser Sache politisch nochmals aktiv werde, wisse sie jedoch noch nicht. «Fakt ist: Dummermuths Verhalten bleibt bis jetzt unsanktioniert.» Schenker will sich jetzt dafür einsetzen, dass künftig kein Videomaterial mehr bei Dritten landet. Margrit Kiener-Nellen monierte derweil, Dummermuth mische sich – und das erst noch in seiner Arbeitszeit – viel zu stark in politische Fragen rund um Sozialversicherungen ein. Berset hingegen findet Dummermuths Engagement nicht grundsätzlich verkehrt. Als Leiter einer kantonalen Stelle müsse aber auch er die Grundsätze der Vollständigkeit, Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit halten. Barbara Gysi hält die Herausgabe der Überwachungsvideos für unverhältnismässig. «Dummermuth hat in diesem Fall eine Grenze überschritten. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Leiter einer kantonalen Ausgleichskasse solch sensible Daten herausgibt», sagt die Vizepräsidentin der SP Schweiz.

Hat Dummermuth den Bogen tatsächlich überspannt? Bürgerliche Politiker nehmen ihn in Schutz. «Andreas Dummermuth ist einer der aktivsten und besten Ausgleichskassenleiter der Schweiz», sagt der Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Der Sozialpolitiker begrüsst die Publikation der Überwachungsvideos explizit. «Sie waren professionell verpixelt. Der Persönlichkeitsschutz blieb gewahrt.» Auch der Schwyzer CVP-Nationalrat Alois Gmür taxiert Dummermuth als einen «sehr glaubwürdigen Praktiker», der mit den Bildern bloss aufgezeigt habe, um was es in der Vorlage gehe.

Rückendeckung von der Schwyzer Regierung

Die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel qualifiziert die Angriffe auf Dummermuth sogar als «Hexenjagd». Dieser argumentiere sorgfältig und gewissenhaft, seine Einschätzungen seien generell wertvoll. Die SP, ergänzt die Sozialpolitikerin, poche sonst immer auf Transparenz. «Aber wenn es ihr politisch nicht ins Konzept passt, will sie Personen, die Transparenz herstellen, einen Maulkorb verpassen.»

Für Kuprecht, Gmür und Humbel ist klar: Die SP-Politikerinnen sind «schlechte Verliererinnen». Barbara Gysi widerspricht: «Ich hätte meine Fragen auch bei einem Abstimmungssieg gestellt.»

Wie regiert der Schwyzer Regierungsrat auf die Kontroverse, die sie von Bern her erreicht? Petra Steimen (FDP), Vorsteherin des Departements des Innern, stellt sich hinter Dummermuth. «Der Regierungsrat sieht aufgrund der Weitergabe des Observationsmaterials keinen personalrechtlichen Handlungsbedarf», teilt sie auf Anfrage mit. Wer sich durch die Weitergabe des Observationsmaterials durch Andreas Dummermuth in seinen Rechten verletzt fühlt, könne dies von den Gerichten beurteilen lassen.

Ganz vom Tisch ist die Sache für den Regierungsrat noch nicht. Die Publikation der Überwachungsvideos komme einer Denunzierung gleich, sagt der Schwyzer SP-Kantonsrat Andreas Marty. Der Regierungsrat solle Dummermuth deswegen rügen. Marty wird einen Vorstoss einreichen, in dem er ähnliche Fragen stellen wird wie die drei SP-Bundesparlamentarierinnen. Dummermuth, ist Marty überzeugt, müsse als Behördenmitglied in politischen Fragen zurückhaltender auftreten.