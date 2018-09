Im Flachland wüteten örtlich Böen von über 100 Stundenkilometern Nach einem warmen und zeitweise sonnigen Sonntag brachte das Sturmtief Fabienne am Sonntagabend wie angekündigt im Flachland verbreitet Windspitzen von 70 bis 90km/h. Örtlich gab es sogar Böen von über 100km/h. Besonders arg windete es auf den Bergspitzen wie dem Pilatus.

Auf dem Pilatus wurden am Sonntagabend Windböen bis zu 112 km/h gemessen.

Wie MeteoNews mitteilt, lag die Schweiz am Sonntag zunächst im Warmsektor von Sturmtief Fabienne. Der Tag war deshalb zeitweise sonnig. Am späteren Abend und in der ersten Nachthälfte lenkte Sturmtief Fabienne wie angekündigt eine markante Kaltfront zur Schweiz. Es wurden Bäume ausgerissen und der Flugverkehr durcheinander gewirbelt. Abgesehen von umgestürzten Bäumen und einer laut Medienberichten losgerissenen Fensterputz-Gondel am Flughafen Zürich wurde über grössere Schäden zunächst nichts bekannt.

Dabei gab es nebst lokal eingelagerten Gewittern und kräftigem Regen starken bis stürmischen Wind mit im Flachland Böenspitzen von verbreitet 70 bis 90km/h.

Lokal wurden sogar mehr als 100km/h registriert; in unserer Region war das laut «Hitliste» von MeteoNews in Altdorf der Fall. In Oberägeri wurden Winde von 84 km/h gemessen, in Luzern 73 km/h und in Giswil 72 km/h. Am Jurasüdfuss sorgte der Joran für die höchsten Windgeschwindigkeiten, in den Alpentälern konnten beim Durchzug der Kaltfront dank Kanalisierungseffekten ebenfalls örtlich über 100km/h registriert werden. Auf den Bergen wurde mit bis zu 132km/h (Säntis und Chasseral) Orkanböen erreicht. Auf dem Pilatus wurden Böen von 112 km/h gemessen, auf dem Napf mit 101 km/h. In der zweiten Nachthälfte flaute der Wind allmählich ab.

Jahrmarkt in Siebnen geräumt

In Siebnen SZ war der traditionelle Jahrmarkt am Sonntag vorsorglich bis am Montagmorgen unterbrochen worden. Sämtliche Stände und Chilbibahnen wurden geschlossen und der Markt geräumt, wie die Polizei mitteilte.

In der Stadt Zürich war am Abend ein Teil des Bahnhofquais vorsichtshalber für den Verkehr gesperrt. Gründe waren laut Polizei der Sturmwind und die einsturzgefährdete Brandruine in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Flugzeuge mit grossen Verspätungen

Der Sturm wirbelte den Flugverkehr kräftig durcheinander. An den Flughäfen von Zürich, Basel und Genf kam es am Abend gemäss Fluginformationen bei praktisch allen Starts und Landungen zu grösseren Verspätungen von teils über einer Stunde. Einzelne Flüge etwa nach Österreich und Deutschland wurden gestrichen oder umgeleitet.

Am Flughafen Zürich waren vorübergehend keine Starts und Landungen erlaubt, wie aus Flugaufzeichnungen hervorging. Mehrere Flieger mussten durchstarten, andere Warteschlaufen drehen. Im Verlauf der Nacht flaute der Wind allmählich ab.

Heute Montag zeigt sich der Himmel vor allem entlang der Voralpen und Alpen noch wolkenverhangen. Lokal sind noch letzte Schauer mit Schnee ab rund 1300-1700 Metern möglich. Im Flachland ist der Himmel bereits aufgelockert und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Tagsüber wird es im Flachland sogar recht sonnig, und auch entlang der Berge lacht die Sonne wieder ab und zu vom Himmel. Mit einer mässigen, im Westen auch starken Bise ist es kühl, am Nachmittag werden maximal 12 bis 16 Grad erreicht.

In Süddeutschland Toter und elf Verletzte

Während das Wetter in der Schweiz bisher keine Todesopfer oder Verletzte forderte, war das in Baden-Würtemmberg und Bayern anders. Dort gab es gestern einen Toten und elf Verletzte. Bahnstrecken waren unterbrochen. In Basel strandeten viele Bahn-Passagiere. (pd/mbe/sda)