Rohani in der Schweiz: Hoher Besuch zu einem heiklen Zeitpunkt

Der Gast aus Persien mit dem weissen Turban hat nur Sorgen im Gepäck. Wenn Hassan Rohani heute zu seinem dreitägigen Europabesuch nach Zürich fliegt, lässt er seine Heimat in Frustration und Aufruhr zurück. Die Wirtschaft taumelt, die Währung löst sich auf. Zwei Drittel aller Parlamentarier machen offen Front. Und das Presseimperium der Hardliner schlägt mittlerweile so schrille Töne an, dass der attackierte Regierungschef von «psychologischer Kriegsführung» spricht. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Irans Präsident zuletzt auf dem Alten Kontinent war. Damals war das Atomabkommen gerade frisch unterzeichnet, im Triumphzug reiste der 69-jährige Politkleriker durch Italien und Frankreich. Nach dem Paukenschlag von US-Präsident Donald Trump im Mai jedoch droht für Rohani nun alles zu scheitern – die Entspannung nach aussen genauso wie der seinen Wählern versprochene Aufschwung nach innen. Heute und Dienstag kommt der Bedrängte in die Schweiz, am Mittwoch steht Österreich auf seinem Fahrplan, das seit dem 1. Juli den Vorsitz in der EU innehat.

Derweil gehen im Iran die Wogen weiter hoch. Am Wochenende zündete in der Stadt Khorramshahr in der südlichen Provinz Khuzestan, wo das meiste iranische Erdöl gefördert wird, eine wütende Menge das Provinzmuseum an, weil es in den Häusern seit Tagen kein Trinkwasser mehr gibt. Auch der brisante Streik der Basarhändler, der vor einer Woche begann, köchelt weiter, während Donald Trump Woche für Woche die Schrauben weiter anzieht.

Am 6. August will das Weisse Haus den Iran von dem internationalen Bankensystem und dem Dollarraum abschneiden. Die Trump-Administration bedroht alle Staaten mit Sanktionen, die nach dem 4. November noch iranisches Öl abnehmen, die zentrale Devisenquelle der Islamischen Republik. Gleichzeitig rüstet sich Saudi-Arabien darauf, mit bis zu zwei Millionen Barrel pro Tag einzuspringen, wenn der iranische Marktanteil einzubrechen beginnt. Trotzdem frohlocken Teherans Hardliner. Sie haben unter dem alten Sanktionsregime an dem staatlich organisierten Schmuggel kräftig verdient. Nach ihrer fulminanten Niederlage bei der Präsidentenwahl im Mai 2017 wittern sie jetzt die Gelegenheit, Rohani vorzeitig loszuwerden.

Die einen plädieren für vorgezogene Neuwahlen, die anderen streben im Parlament ein Amtsenthebungsverfahren an. Lange sagte der Präsident nichts zu dem Treiben seiner Gegner. Vergangenen Dienstag brach er sein Schweigen, als er in einer Fernsehrede zum Basarstreik sein Volk zur Einheit aufrief. «Alle, die glauben, diese Regierung lasse sich einschüchtern und werde zurücktreten, die täuschen sich.» Doch klare Worte und gute Nerven werden nicht reichen, wenn die amerikanischen Sanktionen im Spätsommer erste Wirkungen zeigen. Umso dringender braucht Rohani jetzt präzise Garantien von Europa, um das Atomabkommen zu retten und die Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Industrieminister Mohammad Shariatmadari appellierte am Samstag noch einmal an alle ausländischen Firmen, dem amerikanischen Sanktionsdruck zu widerstehen und weiter im Iran zu investieren. Viele Konzerne aus Europa brechen derzeit ihre Zelte ab, die meisten Mitarbeiter sind bereits ausgereist. (mgt)