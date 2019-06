Grossbrand: In Pratteln BL brennt ein Industriegebäude Kurz nach 20 Uhr geriet in Pratteln das Gebäude einer Spezialfirma für Kunststoff-Beschichtungen in Vollbrand.

Das Wichtigste in Kürze

Am Sonntagabend, 30. Juni, ist nach 21 Uhr auf dem Areal einer Galvanisierungs-Firma in Pratteln ein Brand ausgebrochen.

Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzustellen. Erste Messungen ergaben allerdings noch keine Anzeichen für giftige Stoffe. Dennoch ist mit Geruchsbelästigung zu rechnen.

Die Rauchwolke war in den umliegenden Gemeinden und teils bis nach Grenzach in Deutschland zu sehen.

(pd) In Pratteln ist am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr nördlich der Bahnlinie zwischen dem Bahnhof und dem Vergnügungsbad Aquabasilea auf einem Industrieareal ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist offenbar die Firma Galvaplast, ein Unternehmen, das sich auf Kunststoff-Beschichtungen spezialisiert hat. «Es riecht nach Plastik», gab ein Augenzeuge, der wenige hundert Meter vom Brandort weg wohnt, am Sonntagabend auf Anfrage der Basler Zeitung zu Protokoll.

«Es ist unklar, welche Materialien in Brand stehen», sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler. Die Baselbieter Polizei forderte mittels Patrouillen und in den sozialen Netzwerken die Bevölkerung von Pratteln und den angrenzenden Gemeinden Muttenz sowie Frenkendorf und Füllinsdorf dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen. Später gab die Polizei in einem Update bekannt, dass gemäss ersten Messungen keine giftigen Stoffe ausgetreten seien. Je nach Windsituation könne es aber zu Geruchsbelästigungen kommen.

Das Aufgebot an Blaulichtorganisationen vor Ort ist sehr gross: Neben Gemeinde- und Verbundsfeuerwehren, der Polizei und Sanität ist auch der Kantonale Krisenstab auf den Plan getreten.

Ob der Brand - wie vor Jahresfrist im Basler Hafen - mit den hohen Temperaturen am Sonntag in einem Zusammenhang steht, war am Sonntagabend unklar: «Dazu können wir noch nichts sagen», sagte Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage der Basler Zeitung.

Update folgt...