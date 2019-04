Greta statt Kreta: So schädlich sind unsere Ferienreisen in die verschiedenen Destinationen

Die Proteste der Klimajugend lösen ein Unbehagen aus. Manche verzichten darum auf Flüge oder Autofahrten. Und es steigt die Zahl derer, die ihren ökologischen Fussabdruck mit dem Portemonnaie verkleinern wollen. Die Stiftung My Climate bietet dazu eine Art modernen Ablasshandel an. Mit einer Spende kann man für die Menge CO2, die beim Reisen entsteht, einen gewissen Betrag einzahlen. My Climate investiert das Geld in Projekte, die die entstandene Umweltverschmutzung an einem anderen Ort wieder einsparen. Die Nachfrage nach Kompensationen ist noch klein. Nur einer von hundert Flugpassagieren leistet eine Abgabe. Zudem stammen 90 Prozent der Abgaben von Firmen. Doch die Stiftung erlebt jetzt einen Ansturm. Sie dürfte 2018 erstmals die Schwelle von einer Million Tonnen an kompensiertem CO2 überschritten haben. Die Nachfrage nach der Kompensation über den Onlineklimarechner, wo jeder seinen individuellen Verbrauch ausgleichen kann, hat sich während der ersten drei Monate dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. «Wir spüren den Effekt der Klimabewegung», sagt Sprecher Kai Landwehr.

Schädliche Stoffe werden trotzdem ausgestossen

Doch es gibt auch Kritik. «Die Kompensation ändert nichts daran, dass mit der eigenen Reise CO2 und andere Gase in die Luft abgegeben werden», sagt Niels Jungbluth von der Umweltberatungsfirma ESU-services. Der Vielflieger fühle sich etwas besser, der Planet nicht. Kai Landwehr entgegnet, dass die My Climate-Abgabe eine Verursachergebühr mit konkreter Wirkung sei. «Es ist wie bei der Kehrichtgebühr: Wer Abfall oder in diesem Fall Treibhausgase verursacht, bezahlt für deren Entsorgung. Es seien nicht SUV-fahrende Vielflieger, die ihre Flüge kompensierten. «Studien zeigen, dass es ökologisch bewusste Menschen sind, die das Angebot nutzen.»