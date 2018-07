Silvan Gönitzer wechselt vom FCSG leihweise zum FC Rapperwil-Jona

Verteidiger Silvan Gönitzer wechselt leihweise für eine Saison zum FC Rapperswil-Jona in die Challenge League. Der 21-Jährige kam in der letzten Saison in neun Partien für St.Gallen zum Einsatz.