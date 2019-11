Gewinnen die Grünen im Ständerat noch einmal Sitze hinzu? ++ Bleibt die CVP stärkste Partei im Stöckli?

Welche Politikerin, welcher Politiker wird in den Ständerat gewählt? In sechs Kantonen fallen heute die definitiven Entscheide. Die wichtigsten Ergebnisse finden Sie hier in unserem Liveblog.