Gewerkschaften: Über 4000 Waadtländer Bauarbeiter im Ausstand

Die regionalen Streiks auf Baustellen in der Schweiz, die seit Mitte Oktober in verschiedenen Kantonen stattfinden, gehen weiter. Am Montag legten über 4000 Bauarbeiter in der Waadt ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaften Unia und Syna mitteilten.