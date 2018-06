Leuthard zum Buchungs-Skandal bei der PostAuto AG: «Machenschaften sind unentschuldbar»

Die Geschäftsleitung der PostAuto AG wird im Zuge des Buchungsskandals per sofort freigestellt. Dies gab Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller am Montag vor den Medien bekannt. Am Nachmittag äusserte sich Bundesrätin Doris Leuthard dazu.