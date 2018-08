Frisches Erwachen in der Ostschweiz und Schnee auf dem Säntis Wer sich am Sonntagmorgen früh aus dem Haus getraut hatte, musste sich warm einpacken. Am Bodensee zeigte der Thermometer rund sieben Grad an. Auf dem Säntis fiel zudem der erste Schnee. Maria Kobler-Wyer

Das Berggasthaus «Alter Säntis» ist von Schnee umgeben. (Screenshot: Instagram)

Auf dem Säntis hat es geschneit. Am Sonntagmorgen lagen drei Zentimeter Neuschnee auf dem Berg, wie Meteorologe Gaudenz Flury von SRF Meteo sagt. «Dass es Ende August schneit, ist nicht aussergewöhnlich», sagt er.

Dass es zu diesem Zeitpunkt auch schon kälter war und mehr Schnee hatte auf dem Säntis, twittert Daniel Gerstrasser von Meteo Schweiz. Damals fiel der erste Schnee am 28. August. Am 31. August wurde dann eine Schneehöhe von 112 Zentimetern gemessen auf dem Säntis.

So geht ein richtiger sommerlicher #Kaltlufteinbruch: 1995 lagen Ende August 112 cm #Neuschnee auf dem #Säntis. Kann mich noch gut daran erinnern, das war mein erster Alpsommer. Bei der Hütte auf 1500 m lagen gut 40 cm Schnee... pic.twitter.com/KUccFVKjIf — Daniel Gerstgrasser (@danivumalvier) 25. August 2018

Die ersten Schneeflocken fielen auch beim Berggasthaus «Alter Säntis», wie auf dem Instagram-Bild zu sehen ist.

Mit solchen Schneemengen wie Ende August 1995 ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. «Der Sommer kehrt wieder zurück», sagt Gaudenz Flury. Bereits am Montag steigt die Temperatur wieder auf 23 bis 24 Grad an, am Dienstag wird es 28 Grad warm.

Am Sonntagmorgen machte der Sommer aber noch Pause: In Güttingen wurden 7,8 Grad gemessen, in Tänikon bloss 6,8 Grad. Noch kälter war es auf dem Säntis mit -4,9 Grad.