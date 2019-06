Kommentar Flug in die Sommerferien streichen? Greta würde sich freuen Nach dem kältesten Mai seit Jahrzehnten wird es in diesen Tagen so richtig heiss. Zeit, den Sommer zu geniessen. Pascal Ritter

Die Temperaturen waren noch lau, da erging schon die erste Warnung. Hitzealarm in der ganzen Schweiz! Am nächsten Tag erteilte eine sonst eher lustbetonte Zeitung mit grossen Buchstaben erzprotestantische Ratschläge: Kein Alkohol! Kein Kaffee! Keine gekühlten Getränke! Und noch bevor das Thermometer über zwanzig Grad geklettert war, kochten die sozialen Medien. Greta Thunberg wurde zitiert, wie sie im verschneiten Davos forderte, wir sollten in Panik ausbrechen. Doch will die Schülerin, die aus Schweden kommt, wo man enthusiastisch die Sommersonnenwende feiert, wirklich, dass wir uns die schönste Jahreszeit verderben lassen?

Wäre es nach dem kältesten Mai seit Jahrzehnten nicht viel mehr angezeigt, sich zunächst einmal über die warmen Temperaturen zu freuen, den Liegestuhl und die alte Platte von Rudi Carrell aus dem Keller zu holen, das Fenster zu öffnen und dessen Frage «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?» lauthals mit «Jetzt!» zu beantworten? Gemäss Wetterbericht werden wir ohnehin noch genug Zeit haben, über klimaschädliche Klimaanlagen, überhitzte Züge und ausverkaufte Glacestände zu klagen. Darum rate ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Suchen Sie sich nach Feierabend ein schönes Plätzchen, gönnen Sie sich einen Eiskaffee oder stossen Sie mit einem kühlen Bier auf den Sommer an.

In dieser entspannten Atmosphäre lässt es sich hervorragend über das Klima diskutieren. Vielleicht ergibt sich ja so die Erkenntnis, dass wegen der Wärme auf Balkonien der Flug in die Kanaren gecancelt werden kann. Greta würde sich freuen.