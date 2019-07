Zehn Kilometer Stau am Gotthard – Geduldsprobe auf der Reise in Richtung Süden Die Reise im Auto auf der A2 in den Süden hat am Samstag erneut Geduld erfordert. Am Morgen meldete die TCS-Verkehrsinformation vor dem Gotthard-Nordportal zehn Kilometer Stau.

Am Gotthard staut es. (Symbolbild: Urs Flüeler/Keystone, Wassen, 12. April 2019)

(sda) Das bedeutete eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten. Auch die Hauptstrasse im Urnerland war überlastet, das Durchkommen deshalb schwierig. Es sei mit grossem Zeitverlust zu rechnen, schrieb der TCS auf seiner Webseite. Den Reisenden wurde die - am Morgen noch staufreie - Route via San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 27, 2019

Schon am Freitagabend hatte sich auf der A2 in Richtung Süden der Verkehr gestaut. In den ersten Stunden des Samstags fing die stehende Kolonne erneut zu wachsen an, bis sie kurz vor 8 Uhr eine Länge von zehn Kilometern erreichte.