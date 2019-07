Familiendrama in Affoltern am Albis: Mann bringt Ehefrau und seine zwei Kinder um



In Affoltern am Albis ZH sind am Donnerstagabend vier Tote in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 53-jährige Ehemann zuerst seine 51-jährige Frau und die Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren tötete und danach sich selber umbrachte.