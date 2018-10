Dieser Mann zähmt den Kater Eigentlich wollte Pedro Schmidt nur einen Fitmacher für den Morgen nach einer durchzechten Nacht mixen. In zwei Wochen steht sein Antikatermittel nun schweizweit bei Coop in den Regalen. Wie hat er das geschafft? Fabian Hock

Pedro Schmidt hat ein Antikatermittel entwickelt. (Bild: Alex Spichale (Baden, 2. Oktober 2018))

Eine Bar in Baden. Pedro Schmidt, dunkle Locken, Bart, sitzt an einem der Holztische. Vor ihm ein halber Liter Bier, unter dem Tisch sein Hund. Schmidt wirkt entspannt. Kaum anzumerken ist ihm, dass er mit seiner Erfindung kurz vor dem schweizweiten Durchbruch steht. Schmidt hat ein Anti-Kater-Mittel entwickelt. «Kaex basic», so der Name, wirkt anders als etwa Alka Seltzer oder Aspirin. «Das sind Schmerzmittel», sagt Schmidt, der vor sechs Jahren seinen Master in Pharmazie an der ETH Zürich machte. Sie überdeckten lediglich die Schäden, die der Alkohol dem Körper zufügt. «Reine Symptombekämpfung.» Kaex dagegen bekämpfe die Ursachen des Katers.

Bei Pharmazeuten findet sein Mittel bereits jetzt viel Anklang: Landesweit vertreiben inzwischen über 200 Apotheken und Drogerien seine Entwicklung. Und das ist erst der Anfang. In zwei Wochen wird sein Trunk massentauglich. Coop hat Kaex als Nahrungsergänzungsmittel ins Sortiment aufgenommen. Ab dem 22. Oktober steht es in zwei Dritteln aller Filialen des Detailhandelsriesen in den Regalen. Die Idee zu Kaex kam dem heute 35-Jährigen an einem Kopfwehmorgen vor sieben Jahren in Köln. Auf der Suche nach etwas, das Unwohlsein und Schlappheit gleichermassen vertreibt und zumindest wieder etwas Licht in die geistige Umnachtung des katergeplagten Pharmaziestudenten bringen könnte, stolperte er mit ein paar Freunden durch den Drogeriemarkt um die Ecke – vergebens. Ein solches Mittel fand er nicht. Zurück an er ETH beschloss er, einfach selber eines zusammenzumischen.

Insgesamt 25 natürliche Substanzen

2012 schloss der in Brasilien geborene und in Wettingen aufgewachsene Schmidt sein Studium ab, vier Jahre lang arbeitete er anschliessend in der Pharmabranche. Nebenher tüftelte er an seinem Mittel. «Reverse engineered» habe er es, erklärt er. Will heissen: Der Pharmazeut hat sich dem Kater wissenschaftlich genähert. Er hat erforscht, was ihn auslöst und was genau im Körper passiert, wenn dieser am Morgen danach nach Wasser und fettigem Essen lechzt. Was geschieht in der Leber während eines Katers, was in den Muskeln, was im Hirn? Dann ging er ans Mischen. Magnesium gegen die Müdigkeit, Calcium für die Verdauung, Betain für die Leber, Selen für die Haut. Insgesamt 25 natürliche Substanzen sollen dem Körper zurückgeben, was der Alkohol ihm geraubt hat.

Die Befunde sind derweil nur die halbe Miete. Sollte das Mittel funktionieren, musste es getestet werden. Schmidt nimmt einen grossen Schluck vom vollen Bierglas und konstatiert: «Ich war selbst überrascht, wie gut es wirkt.» Er habe sein Mittel an Kollegen verteilt. Die Rückmeldungen seien grösstenteils positiv gewesen. Immer wieder habe er gehört, dass er es auf den Markt bringen müsse. Dabei habe er zu Beginn daran gar nicht gedacht. «Mir ging es um die wissenschaftliche Neugier», sagt er.

Kein schlechtes Gewissen?

Ende 2015 beschloss Schmidt dann aber doch, sein Mittel auf den Markt zu werfen. Er kündigte seinen Job, kratzte sein Erspartes zusammen und sammelte Geld bei Familie und Freunden. Schnell hatte er mehr zusammen, als er für die erste Finanzierungsrunde brauchte. Produzieren lässt Schmidt in Deutschland. Und so ging er also los – nicht zu den Apotheken, sondern direkt zu den drei Grossverteilern, die sämtliche Apotheken in der Schweiz beliefern, verrät Schmidt. Diese führten jeweils rund 80000 Produkte in ihren Sortimenten und seien eher bereit, neue Produkte aufzunehmen als die Apotheken, deren Verkaufsräume meist nicht grösser als eine Stube sind.

Um Nachfrage zu generieren, setzte Schmidts Start-up vor allem auf soziale Medien. Je mehr Leute dann bei den Apotheken nach Kaex fragten, desto interessanter sei das Produkt für die Apotheker geworden. Und der moralische Aspekt? Zwar geht der Alkoholkonsum in der Schweiz tendenziell zurück. Aber getrunken wird immer noch genug. Ist es da in Ordnung, ein Mittel zu vertreiben, das die Folgen des Alkohols mildern soll? Ist das nicht geradezu eine Einladung, doch noch das eine Bier mehr zu trinken, als eigentlich gut wäre? Schmidt meint, das Gegenteil sei der Fall. «Kaex macht ja ausdrücklich auf die schädliche Wirkung des Alkohols aufmerksam. Und je mehr ich darüber weiss, desto bewusster gehe ich damit um.» Dass Kaex nun bald auch im Detailhandel verkauft wird, dürfte den Apotheken übrigens gar nicht schmecken. Für diese soll es jedoch bald eine Weiterentwicklung geben: Kaex plus, mit Schmerzmittel, für die richtig schlimmen Tage.

Auf dem Tisch in Baden steht das zweite Bier. Schmidt spricht über die Zukunft. Mit professionellen Investoren und grossem Marketingbudget – unter anderem wird Kaex in der neuen Bachelorstaffel zu sehen sein – soll schon bald der Sprung ins benachbarte Ausland folgen. Ob Schmidt und seine Mitstreiter darauf mit «Prost», «Salute» oder «Santé» anstossen, steht allerdings noch nicht fest.