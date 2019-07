Entwarnung in Jassbach: 35 Rekruten wieder in Kaserne, der Rest soll gegen Mittag folgen

Zahlreiche Soldaten in der Kaserne Jassbach BE im Emmental sind am Donnerstag aus bisher unbekannten Gründen erkrankt. 50 von ihnen litten unter schwerem Durchfall und Erbrechen und mussten ins Spital gebracht werden. Vier befanden sich in kritischem Zustand.