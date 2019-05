Video

Entgleister Bauzug beeinträchtigt im Raum Biel-Lyss den Bahnverkehr

In Busswil BE, zwischen Biel und Lyss, ist am Samstagnachmittag ein Bauzug entgleist. Die Regionalexpress-Linie von Bern nach Biel und auch die Berner S-Bahn-Strecke 3 sind bis voraussichtlich Montagmorgen unterbrochen.