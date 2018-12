Kommentar Rupperswil-Prozess: Eine Gefahr für die Schweizer Justiz? Der Psychiater Frank Urbaniok hat mit seinem Beitrag zum Fall Rupperswil eine Debatte um die Unabhängigkeit der Schweizer Justiz lanciert – und diese Unabhängigkeit damit sogar gestärkt. Andreas Maurer / CH Media

In den USA ist die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Präsident Donald Trump greift Richter auf Twitter persönlich an und entliess den Justizminister, weil ihn dessen Ermittlungen störten.

In der Türkei ist die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Präsident Recep Erdogan hat seit dem Militärputsch 4500 Justizbeamte gefeuert, darunter Richter sowie Staatsanwälte, und Hunderte verhaftet.

Auch in der Schweiz soll die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr sein. Weil ein Psychiater einen Fachaufsatz geschrieben und CH Media ein Interview gegeben hat.

Was ist passiert? Frank Urbaniok kritisierte die Gutachten zum Fall Rupperswil. Er widersprach der Einschätzung, der Vierfachmörder sei therapierbar, weil man die Tat nicht mit der Störung erklären könne. Damit prägte er die Verhandlung vor dem Aargauer Obergericht. Alle Redner nahmen Bezug auf ihn. Verteidigerin Renate Senn empörte sich, es handle sich um eine «Beeinflussung sondergleichen», die «nichts mit einem fairen Prozess zu tun» habe.

Der Vorwurf ist lächerlich. Die Justiz ist unabhängig, solange es um einen Kampf der Argumente geht und nicht um einen Kampf der Macht. Urbaniok brachte Argumente in die Debatte ein, die bisher offensichtlich zu kurz gekommen waren. Deshalb hat er die Unabhängigkeit der Justiz mit seinem Beitrag sogar gestärkt. Von einer Debattenkultur auf diesem Niveau kann man in den USA oder in der Türkei nur träumen.