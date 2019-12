Ein Update für den Schweizer Datenschutz

Der Ständerat will den Schutz persönlicher Daten verstärken. Bei der Revision des Datenschutzgesetzes weicht er damit von verschiedenen Beschlüssen des Nationalrats ab. Das Ziel sind EU-kompatible Regeln. In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer das Datenschutzgesetz mit 29 zu 4 Stimmen an. Der Ständerat arbeitete effizient und beriet die Vorlage in anderthalb Stunden durch. Der Nationalrat hatte in der Herbstsession dafür fast sieben Stunden gebraucht. Das hohe Tempo in der kleinen Kammer dürfte den klaren Mehrheitsverhältnissen in der Staatspolitischen Kommission geschuldet sein. Dort sei der neue Schutzstandard zwar ebenfalls kontrovers diskutiert worden, sagte Sprecher Daniel Fässler (CVP/AI). Schliesslich hätten aber überall Kompromisse mit komfortablen Mehrheiten gefunden werden können. Nebst dem Kompromiss in Sachen Profiling beschloss die kleine Kammer unter anderem, die Daten über gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten wieder in die Liste der besonders schützenswerten Personendaten aufzunehmen. Dies ist für die linken Parteien ein auch ideologisch wichtiger Punkt. Ohne Gegenantrag sah die kleine Kammer zudem davon ab, einen abschliessenden Katalog der bei der Ausübung des Auskunftsrechts zu erteilenden Informationen einzuführen. Justizministerin Karin Keller-Sutter sprach in der Ratsdebatte davon, dass nun eine «ausgewogene Vorlage» vorhanden sei. (sda/sva)