Doris Leuthard stellt «eine gewisse Amtsmüdigkeit» fest

Bundesrätin Doris Leuthard tritt per Ende Jahr zurück. Sie räumte am Donnerstag vor den Bundeshausmedien ein, eine gewisse Amtsmüdigkeit an sich festgestellt zu haben. Und sagte mit Tränen in den Augen: «Es gibt ein Leben nach dem Bundesrat.»