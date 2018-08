Video

Doris Leuthard fährt für den Abstimmungskampf Velo

Um das Ja zum Bundebeschluss Velo zu unterstützen, ist Bundesrätin Doris Leuthard in Olten Velo gefahren. Der Veloartikel kommt am 23. September an die Urne. Doris Leuthard erzählt, wie sie das Velo nutzt, ihr Parteikollege und Regierungsrat Roland Fürst, was der Bundesbeschluss den Kantonen bringt und Peter Goetschi erklärt, warum auch der TCS Ja stimmt.