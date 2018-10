Diese sieben wollen in den Bundesrat: Alle Kandidaten unter der Lupe Diese vier CVP- und diese drei FDP-Kandidaten wollen im Dezember in den Bundesrat. Roger Braun

Die vier CVP Kandidaten:

Wohnort: Erstfeld, UR

Politische Karriere: Seit 2004 Urner Regierungsrätin. Mitglied des CVP-Parteipräsidiums von 2007–2016

Ausbildung: Primarlehrerin, promovierte Politikwissenschafterin

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Staatsdenker und Visionär, alt Ständerat Franz Muheim, national und international unterwegs, dabei durch und durch in Uri verwurzelt geblieben. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? Sehnsuchtsorte finden sich höchstens irgendwo am Meer. Wie der Blick vom Berg ermöglicht das Meer den ungestörten Weitblick und damit Inspiration. Was ärgert Sie an der Schweiz? Dass wir uns von unserem Erfolgsmodell der Konkordanz wegbewegen. Für den Erfolg unseres Landes müssen wir uns dafür mit aller Kraft einsetzen. Was essen Sie am liebsten? Schweizer Schokolade (nicht zu viel).

Wohnort: Brig, VS

Politische Karriere: Von 1992 bis 2012 Mitglied der Stadtregierung von Brig-Glis, zuletzt 12 Jahre als Präsidentin. Seit 2005 Nationalrätin und seit 2011 Vizepräsidentin der CVP Bundeshausfraktion.

Ausbildung: Rechtsanwältin, Notarin

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Ich habe kein Vorbild, aber es gibt Eigenschaften, die ich bewundere, wie die rhetorische Exaktheit bei Kurt Furgler oder die Schaffenskraft bei Doris Leuthard. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? In keinem. Die Natur, die abwechslungsreiche Landschaft auf kleinen Distanzen und die Sicherheit in unserem Land möchte ich mit nichts eintauschen. Was ärgert Sie an der Schweiz? Dass wir uns manchmal selber schlecht machen, statt dankbar zu sein, in einem so stabilen und schönen Land zu leben. Was essen Sie am liebsten? Raclette.

Wohnort: Edlibach, ZG

Politische Karriere: 2 Jahre Gemeinderat, 12 Jahre Zuger Kantonsrat, 13 Jahre Regierungsrat. Seit 2015 Ständerat.

Ausbildung: Landwirt

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Zu Beginn meiner politischen Laufbahn war Robert Bisig, damals CVP-Regierungsrat des Kantons Zug, aufgrund seiner seriösen und umsichtigen Arbeit mein Vorbild. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? Als Bundesratskandidat denke ich nicht über das Auswandern nach. Was ärgert Sie an der Schweiz? Mir gefällt die Vielseitigkeit der Schweiz, deshalb ärgern mich die zunehmende Zentralisierung und Polarisierung und enger werdende Raumverhältnisse. Was essen Sie am liebsten? Rötel blau mit Buttersauce, Rüebli und Salzkartoffeln und eine Kirschtorte zum Dessert.

Wohnort: Biel-Benken, BL

Politische Karriere: 11 Jahre im Baselbieter Landrat, seit 2010 Nationalrätin. Mitglied des CVP-Präsidiums und Präsidentin der Handelskammer beider Basel.

Ausbildung: Juristin

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Dölf Ogi hat unserem Land als Bundesrat viel gegeben. Er hat uns auch im Ausland glänzend repräsentiert. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? Die ligurische Küste Italiens ist meine Traumdestination ausserhalb der Schweiz. Unsere Nachbarn sind wichtig für uns, und sie teilen viele unserer Werte. Ich hoffe, dass die Italiener bald wieder auf die Beine kommen. Was ärgert Sie an der Schweiz? Wir haben zu wenig Mut, uns im Ausland und speziell in Brüssel zu behaupten. Was essen Sie am liebsten? Tomatensauce aus frischen Tomaten und ein gutes Glas Rotwein. Die einfachsten Gerichte sind oft die besten. Sie sind authentisch, kostengünstig, und sie sind beliebt bei Jung und Alt.

Die drei FDP-Kandidaten:

Sämtliche FDP-Kandidaten haben sich entschieden, unseren Fragenkatalog nicht zu beantworten.

Wohnort: Wil, SG

Politische Karriere: 8 Jahre Gemeinderätin in Wil, 4 Jahre Kantonsrätin und 12 Jahre St.Galler Regierungsrätin. Seit 2011 Ständerätin.

Ausbildung: Übersetzerin, Konferenzdolmetscherin



Wohnort: Stetten, SH

Politische Karriere: 9 Jahre Gemeindepräsident, 7 Jahre Kantonsrat und seit 2010 Schaffhauser Regierungsrat. Von 2013 bis 2016 Präsident der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz.

Ausbildung: Primarlehrer

Wohnort: Hergiswil, NW

Politische Karriere: Zwischen 2000 und 2010 Mitglied des Gemeinderates von Hergiswil – die letzten 4 Jahre als Präsident. 6 Jahre Nidwaldner Regierungsrat. Seit 2015 Ständerat

Ausbildung: Ökonom