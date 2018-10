Die Tigermücke ist im Tessin angekommen und wird sich in der ganzen Schweiz ausbreiten Im Tessin hat sich die asiatische Stechmücke flächenmässig ausgebreitet. Diese sticht nicht nur in der Dämmerung, sondern auch tagsüber. Und sie breitet sich gen Norden aus. Gerhard Lob, Locarno

Ist für Menschen ein Plaggeist: die Tigermücke Aedes albopictus. (Bild: Getty)

Erst waren es einige Exemplare, inzwischen ist die Asiatische Tigermücke in allen Talebenen des Tessins verbreitet – mit Ausnahme des Bleniotals und der Leventina.

«Die Situation ist dieses Jahr ausgeartet: In vielen Gemeinden ist es praktisch unmöglich geworden, sich im Freien aufzuhalten, ohne von einer Tigermücke gestochen zu werden.»

Das sagt Bruno Storni, SP-Grossrat und Stadtrat von Gordola. In einer Anfrage an die Tessiner Kantonsregierung fordert er eine systematischere Bekämpfung des lästigen Insekts, das zumindest potenziell ansteckende Krankheiten übertragen kann. In Südostasien, dem Ursprungsgebiet der Tigermücke, ist sie etwa als Überträgerin des Dengue-Fiebers gefürchtet.

In Europa ist sie bisher nur vereinzelt als Überträgerin von Krankheiten aufgetreten, nicht aber in der Schweiz. Ihren Namen verdankt sie ihrem weiss gestreiften Körper und Beinen. Die «Aedes albopictus» ist extrem aggressiv und sticht auch am Tag zu. Genau dies macht sie zu einer unangenehmen Plage. Die Stiche sind schmerzhaft, aber nicht gefährlich. Bei ihrer Bekämpfung in Europa geht es daher vor allem darum, eine unangenehme Plage zu beseitigen und die Ausbreitung einzudämmen.

«Sie wird sich in der ganzen Schweiz ausbreiten»

Erstmals nachgewiesen wurde die Asiatische Tigermücke im Südtessin im Jahr 2003 von der Mikrobiologin Eleonora Flacio, die an der Fachhochschule der Schweiz (Supsi) tätig ist. Das Labor für angewandte Mikrobiologie in Porza bei Lugano ist in­zwischen zu einer nationalen Koordinationsstelle für die Bekämpfung der Tigermücke geworden, die mittlerweile auch im Raum Basel sowie im südbündnerischen Misox festgestellt wurde.

«Und sie wird sich in der ganzen Schweiz ausbreiten – zumindest im Talgrund, das ist sicher.»

Mücke überwintert in den Häusern

Bei der Bekämpfung der Tigermücken werden Gemeinden angehalten, die Bevölkerung über Schutzmassnahmen zu informieren. Dazu gehört das regelmässige Trockenlegen von Wasseransammlungen (Blumen­vasen, Topfuntersetzer, Abfall- behälter), welche den Mücken als Brutstätten dienen könnten. In einigen Gemeinden klappt dies gut, in anderen schlechter. «Wir müssen uns daran gewöhnen, solche Behälter auszuleeren, genauso wie wir den Kehrichtsack wegbringen», sagt Flacio. Die Mikrobiologin hat im Übrigen festgestellt, dass die Tigermücke auch sehr anpassungsfähig ist. Früher konnte sie nur Temperaturen bis –1 Grad überleben, inzwischen sind es –10 Grad. Nicht nur Eier, sondern auch erwachsene Exemplare überwintern in Häusern.

Bei der Ausbreitung der Tigermücke sind die Verkehrswege von entscheidender Bedeutung. Denn die Mücke kann selbst nur rund 100 Meter fliegen. Doch ist sie einmal in einem Fahrzeug, fährt sie eben als «blinder Passagier» mit. Die Autobahn A2 (Chiasso–Basel) sei die wichtigste Route für die passive Verschleppung dieser Mückenart, heisst es 2016 in einem Bericht zum Pilotprojekt des Bundes zur «Überwachung der Asiatischen Tigermücke».